https://sputniknews.com.tr/20240116/elon-musk-2021de-tanittigi-robotlarinin-gelisimini-gosterdi-tsort-katlamayi-bileogrenmisler-1079688565.html
Elon Musk, 2021'de tanıttığı robotlarının gelişimini gösterdi: Tşört katlamayı bile öğrenmişler
Elon Musk, 2021'de tanıttığı robotlarının gelişimini gösterdi: Tşört katlamayı bile öğrenmişler
Elon Musk, CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robotun tişört katladığı anları paylaştı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T09:35+0300
2024-01-16T09:35+0300
2024-01-16T09:35+0300
dünya
robot
yapay zeka
tesla
elon musk
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Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robot, gün geçtikçe ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Musk, sosyal medya hesabından 2021 yılında tanıtılan robotun tişört katladığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, “Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak” dedi.Optimus’un geçtiğimiz sene nesneleri sıralayabildiği, tek ayak üzerinde durabildiği, bazı yoga ve meditasyon hareketlerini yapabildiği bir görüntü paylaşılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/2024-secimleri-yaklasiyor-elon-musk-hangi-abd-baskanina-guvendigini-acikladi-1079658272.html
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robot, yapay zeka, tesla, elon musk
robot, yapay zeka, tesla, elon musk
Elon Musk, 2021'de tanıttığı robotlarının gelişimini gösterdi: Tşört katlamayı bile öğrenmişler
Elon Musk, CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robotun tişört katladığı anları paylaştı.
Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robot, gün geçtikçe ilerleme kaydetmeye devam ediyor.
Musk, sosyal medya hesabından 2021 yılında tanıtılan robotun tişört katladığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, “Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak” dedi.
Optimus’un geçtiğimiz sene nesneleri sıralayabildiği, tek ayak üzerinde durabildiği, bazı yoga ve meditasyon hareketlerini yapabildiği bir görüntü paylaşılmıştı.