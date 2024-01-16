https://sputniknews.com.tr/20240116/elon-musk-2021de-tanittigi-robotlarinin-gelisimini-gosterdi-tsort-katlamayi-bileogrenmisler-1079688565.html

Elon Musk, 2021'de tanıttığı robotlarının gelişimini gösterdi: Tşört katlamayı bile öğrenmişler

Elon Musk, 2021'de tanıttığı robotlarının gelişimini gösterdi: Tşört katlamayı bile öğrenmişler

Elon Musk, CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robotun tişört katladığı anları paylaştı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T09:35+0300

2024-01-16T09:35+0300

2024-01-16T09:35+0300

dünya

robot

yapay zeka

tesla

elon musk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079688408_7:0:741:413_1920x0_80_0_0_bf28a12b01e66e2b14e018c4b38b2e53.jpg

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robot, gün geçtikçe ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Musk, sosyal medya hesabından 2021 yılında tanıtılan robotun tişört katladığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, “Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak” dedi.Optimus’un geçtiğimiz sene nesneleri sıralayabildiği, tek ayak üzerinde durabildiği, bazı yoga ve meditasyon hareketlerini yapabildiği bir görüntü paylaşılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240115/2024-secimleri-yaklasiyor-elon-musk-hangi-abd-baskanina-guvendigini-acikladi-1079658272.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

robot, yapay zeka, tesla, elon musk