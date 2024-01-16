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Dolar ve euro'da kademeli artış sürüyor mu?
Dolar ve euro'da kademeli artış sürüyor mu?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,1030 liradan, euro 32,8580 liradan güne başladı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 30,1010 liradan alınan dolar, 30,1030 liradan satılıyor. 32,8560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8580 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,1010 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9350 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 982 lira, çeyrek altın 3 bin 211 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 806 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 48 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.044 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.05 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.05 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 42.635 dolar seviyelerinde.
https://sputniknews.com.tr/20240115/dolartl-30-liranin-uzerinde-1079650835.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar rekor,dolar son dakika,bitcoin ne oldu,brent petrol varil fiyatı,altın fiyatları
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar rekor,dolar son dakika,bitcoin ne oldu,brent petrol varil fiyatı,altın fiyatları

Dolar ve euro'da kademeli artış sürüyor mu?

09:26 16.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,1030 liradan, euro 32,8580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 30,1010 liradan alınan dolar, 30,1030 liradan satılıyor. 32,8560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8580 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,1010 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9350 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 982 lira, çeyrek altın 3 bin 211 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 806 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 48 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.044 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 78.05 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.05 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 42.635 dolar seviyelerinde.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
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