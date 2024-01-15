https://sputniknews.com.tr/20240115/dolartl-30-liranin-uzerinde-1079650835.html
Dolar/TL 30 liranın üzerinde
Dolar/TL 30 liranın üzerinde
İstanbul serbest piyasada dolar 30,1000 liradan, euro 33,0460 liradan haftaya başladı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T09:36+0300
2024-01-15T09:36+0300
2024-01-15T10:20+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
türk lirası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg
Serbest piyasada 30,0980 liradan alınan dolar, 30,1000 liradan satılıyor. 33,0440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0460 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 30,0950 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0170 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 988 lira, çeyrek altın 3 bin 220 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 841 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 54 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.982 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.36 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.36 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 42.619 dolar seviyelerinde.
https://sputniknews.com.tr/20240112/dun-30-lirayi-asmisti-dolar-bugune-nasil-basladi-1079565487.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0f/1058743407_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_264e7b7c3d1ee602ba60b97546cc56fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası
Dolar/TL 30 liranın üzerinde
09:36 15.01.2024 (güncellendi: 10:20 15.01.2024)
İstanbul serbest piyasada dolar 30,1000 liradan, euro 33,0460 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 30,0980 liradan alınan dolar, 30,1000 liradan satılıyor. 33,0440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0460 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 30,0950 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0170 lira olmuştu.
Gram altın bin 988 lira, çeyrek altın 3 bin 220 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 841 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 54 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.982 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 78.36 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.36 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 42.619 dolar seviyelerinde.