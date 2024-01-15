https://sputniknews.com.tr/20240115/dolartl-30-liranin-uzerinde-1079650835.html

Dolar/TL 30 liranın üzerinde

Dolar/TL 30 liranın üzerinde

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1000 liradan, euro 33,0460 liradan haftaya başladı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T09:36+0300

2024-01-15T09:36+0300

2024-01-15T10:20+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

türk lirası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg

Serbest piyasada 30,0980 liradan alınan dolar, 30,1000 liradan satılıyor. 33,0440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0460 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 30,0950 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0170 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 988 lira, çeyrek altın 3 bin 220 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 841 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 54 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.982 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.36 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.36 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 42.619 dolar seviyelerinde.

https://sputniknews.com.tr/20240112/dun-30-lirayi-asmisti-dolar-bugune-nasil-basladi-1079565487.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası