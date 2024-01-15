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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240115/dolartl-30-liranin-uzerinde-1079650835.html
Dolar/TL 30 liranın üzerinde
Dolar/TL 30 liranın üzerinde
İstanbul serbest piyasada dolar 30,1000 liradan, euro 33,0460 liradan haftaya başladı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 30,0980 liradan alınan dolar, 30,1000 liradan satılıyor. 33,0440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0460 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 30,0950 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0170 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 988 lira, çeyrek altın 3 bin 220 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 841 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 54 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.982 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.36 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.36 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 42.619 dolar seviyelerinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası

Dolar/TL 30 liranın üzerinde

09:36 15.01.2024 (güncellendi: 10:20 15.01.2024)
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,1000 liradan, euro 33,0460 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 30,0980 liradan alınan dolar, 30,1000 liradan satılıyor. 33,0440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0460 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 30,0950 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0170 lira olmuştu.

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Gram altın bin 988 lira, çeyrek altın 3 bin 220 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 841 liradan el değiştiriyor.
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