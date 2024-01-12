https://sputniknews.com.tr/20240112/dun-30-lirayi-asmisti-dolar-bugune-nasil-basladi-1079565487.html

Dün 30 lirayı aşmıştı: Dolar bugüne nasıl başladı?

Dün 30 lirayı aşmıştı: Dolar bugüne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1130 liradan, euro 33,0590 liradan güne başladı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T09:35+0300

2024-01-12T09:35+0300

2024-01-12T09:35+0300

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Serbest piyasada 30,1110 liradan alınan dolar, 30,1130 liradan satılıyor. 33,0570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0590 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 29,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 32,8570 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 968 lira, çeyrek altın 3 bin 189 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 717 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 35 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.895 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.05 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.05 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 46.272 dolar seviyelerinde.

https://sputniknews.com.tr/20240111/dolar-rekor-seviyelerde-2999-1079526808.html

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