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SON DAKİKA | Ligde ilk 11'de yabancı sınırı kalktı
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Dolar kritik seviyeyi aştı: 30 TL oldu
Dolar kritik seviyeyi aştı: 30 TL oldu
İstanbul serbest piyasada sabah saatlerinde 29,99 liradan işlem gören dolar, 30 TL'yi aştı. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
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Dolar sabah saatlerinde serbest piyasada 29,9790 liradan alınıyor ve 29,9810 liradan satılıyordu. Saat 10.30 itibarıyla dolar kritik 30 lira eşiğini geçti.Euro ise 33 lirayı geçti ve 33.09 liradan işlem görüyor.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 961 lira, çeyrek altın 3 bin 176 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 666 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 34 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.874 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.38 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.38 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 45.880 dolar seviyelerinde.
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Dolar kritik seviyeyi aştı: 30 TL oldu

09:56 11.01.2024 (güncellendi: 10:53 11.01.2024)
© AP Photo / OZAN KOSE Türk lirası - Dolar
 Türk lirası - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / OZAN KOSE
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İstanbul serbest piyasada sabah saatlerinde 29,99 liradan işlem gören dolar, 30 TL'yi aştı.
Dolar sabah saatlerinde serbest piyasada 29,9790 liradan alınıyor ve 29,9810 liradan satılıyordu. Saat 10.30 itibarıyla dolar kritik 30 lira eşiğini geçti.
Euro ise 33 lirayı geçti ve 33.09 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 961 lira, çeyrek altın 3 bin 176 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 666 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 34 dolardan başladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.874 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 77.38 dolar

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