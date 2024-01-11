https://sputniknews.com.tr/20240111/dolar-rekor-seviyelerde-2999-1079526808.html

Dolar kritik seviyeyi aştı: 30 TL oldu

Dolar kritik seviyeyi aştı: 30 TL oldu

İstanbul serbest piyasada sabah saatlerinde 29,99 liradan işlem gören dolar, 30 TL'yi aştı. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T09:56+0300

2024-01-11T09:56+0300

2024-01-11T10:53+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

bitcoin

bit

borsa istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074814013_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ec57c664b94de385adfa635c812f6aed.jpg

Dolar sabah saatlerinde serbest piyasada 29,9790 liradan alınıyor ve 29,9810 liradan satılıyordu. Saat 10.30 itibarıyla dolar kritik 30 lira eşiğini geçti.Euro ise 33 lirayı geçti ve 33.09 liradan işlem görüyor.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 961 lira, çeyrek altın 3 bin 176 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 666 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 34 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.874 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.38 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.38 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 45.880 dolar seviyelerinde.

https://sputniknews.com.tr/20240111/sec-spot-bitcoin-etflere-onay-verdi-onlari-yakindan-izleyecegiz-1079524825.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar 30 tl oldu mu,dolar 30 tl,dolar kaç lira,dolar tl son durum,dolar son dakika