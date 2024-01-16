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Dışişleri Bakanı Fidan: Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir
Dışişleri Bakanı Fidan: Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir
"Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir. Bölücü terör örgütüne sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendini güvende hissedebileceği hiçbir alan... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'da terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirmede bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasında "Irak makamlarıyla istişare sürecimiz devam ediyor, Irak yönetiminin PKK'ya yönelik evrilmekte olan anlayışını tahkim etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir" dedi.Bakan Fidan açıklamasında "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" ifadesine de yer verdi. "Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir" diyen Fidan bölücü terör örgütüne sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240116/bakan-gulerden-pence-operasyonlari-degerlendirmesi-orada-olmasaydik-bedel-odeyecektik-1079710075.html
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hakan fidan, pkk, terör
hakan fidan, pkk, terör

Dışişleri Bakanı Fidan: Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir

16:10 16.01.2024 (güncellendi: 16:58 16.01.2024)
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi'nde (SETA DC) düşünce grubu temsilcileri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi'nde (SETA DC) düşünce grubu temsilcileri ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AA / Arda Küçükkaya
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"Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir. Bölücü terör örgütüne sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız" diyen Bakan Fidan "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'da terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirmede bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasında "Irak makamlarıyla istişare sürecimiz devam ediyor, Irak yönetiminin PKK'ya yönelik evrilmekte olan anlayışını tahkim etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir" dedi.
Bakan Fidan açıklamasında "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" ifadesine de yer verdi.
"Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir" diyen Fidan bölücü terör örgütüne sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız" şeklinde konuştu.
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