https://sputniknews.com.tr/20240116/disisleri-bakani-fidan-teror-orgutunun-son-kullanim-tarihi-gecmistir-1079712577.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir

Dışişleri Bakanı Fidan: Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir

"Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir. Bölücü terör örgütüne sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendini güvende hissedebileceği hiçbir alan... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T16:10+0300

2024-01-16T16:10+0300

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türkiye

hakan fidan

pkk

terör

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'da terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirmede bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasında "Irak makamlarıyla istişare sürecimiz devam ediyor, Irak yönetiminin PKK'ya yönelik evrilmekte olan anlayışını tahkim etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir" dedi.Bakan Fidan açıklamasında "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" ifadesine de yer verdi. "Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir" diyen Fidan bölücü terör örgütüne sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

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