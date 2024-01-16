https://sputniknews.com.tr/20240116/bakan-gulerden-pence-operasyonlari-degerlendirmesi-orada-olmasaydik-bedel-odeyecektik-1079710075.html
Bakan Güler'den Pençe operasyonları değerlendirmesi: 'Orada olmasaydık bedel ödeyecektik'
Bakan Güler'den Pençe operasyonları değerlendirmesi: 'Orada olmasaydık bedel ödeyecektik'
Milli Savunma Bakanı Güler, "(Pençe operasyonları) Şu an orada olmasaydık örgütün sınırlarımıza saldırıları önceki gibi devam edecek, şehirlerimizde daha büyük... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T15:45+0300
2024-01-16T15:45+0300
2024-01-16T15:49+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
yaşar güler
pençe harekatı
terörle mücadele
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Meclis Genel Kurulu terör gündemiyle toplandı.TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Terör gündemli toplantıda Genel Kurulu bilgilendiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır ötesi operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Güler, "Şu anda orada olmasaydık, kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik." dedi.Genel Kurulu bilgilendirmek üzere kürsüye önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler geldi. Güler özetle şunları söyledi:'Terör koridorunu parçaladık''Yurt içinden şehit haberi gelmiyor'
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milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, pençe harekatı, terörle mücadele
milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, pençe harekatı, terörle mücadele
Bakan Güler'den Pençe operasyonları değerlendirmesi: 'Orada olmasaydık bedel ödeyecektik'
15:45 16.01.2024 (güncellendi: 15:49 16.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanı Güler, "(Pençe operasyonları) Şu an orada olmasaydık örgütün sınırlarımıza saldırıları önceki gibi devam edecek, şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik" dedi.
Meclis Genel Kurulu terör gündemiyle toplandı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Terör gündemli toplantıda Genel Kurulu bilgilendiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır ötesi operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Güler, "Şu anda orada olmasaydık, kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik." dedi.
Genel Kurulu bilgilendirmek üzere kürsüye önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler geldi. Güler özetle şunları söyledi:
"Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bugüne kadar terör örgütüne ağır darbeler indirdik. Örgütün hareket kabiliyetini bitirme noktasına geldik. Ordumuzun bölgede ne işi var diye soruluyor. Üs bölgelerinde gerekli tedbirlerin alınmadığına yönelik bilinçli ve art niyetli söylemlere şahit oluyoruz. Bunları söyleyenler Irak ve Suriye kaynaklı tehditleri unutmuş görünüyorlar. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü ülkemize yönelik eylemlerini artırmıştı. Suriye'de yuvalanan PKK/PYD-DEAŞ tarafından sınırlarımıza yönelik havan saldırıları yapıldı.
'Terör koridorunu parçaladık'
Terör saldırılarında çok sayıda kahramanımızı şehit verdik. Teröristlerin yanı başımızda bu şekilde yuvalanması nedeniyle sınırlarımız ötesinde kapsamlı önlemler alınması gerekti. Harekatlarla terör örgütünü bertaraf ettik. Operasyonlarla terör koridorunu parçalarken, Suriye vatandaşları için güvenli, istikrarlı bir yaşam alanı oluşturduk. Türkiye Suriye konusunda bedel ödemiştir ancak Suriye'ye girip önlem almadan bedel ödemiştir.
'Yurt içinden şehit haberi gelmiyor'
Terörü kaynağında yok etme stratejisini uyguladık. Sınırımıza oluşturulmak istenen terör koridorunu parçaladık. Şu anda orada olmasaydık, örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları daha önceki gibi devam edecekti. Kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik. Bugün artık yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor, üs bölgelerimize tek bir saldırı yapılmıyor. Bu da terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor. Mehmetçik karşısında aciz kalan teröristlerin son çırpınışları. Teröristlerin kalbi Zap'a ulaşmamız, örgütün son direncini Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu"