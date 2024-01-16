Bakan Güler'den Pençe operasyonları değerlendirmesi: 'Orada olmasaydık bedel ödeyecektik'

Terörü kaynağında yok etme stratejisini uyguladık. Sınırımıza oluşturulmak istenen terör koridorunu parçaladık. Şu anda orada olmasaydık, örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları daha önceki gibi devam edecekti. Kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik. Bugün artık yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor, üs bölgelerimize tek bir saldırı yapılmıyor. Bu da terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor. Mehmetçik karşısında aciz kalan teröristlerin son çırpınışları. Teröristlerin kalbi Zap'a ulaşmamız, örgütün son direncini Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu"