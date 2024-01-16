https://sputniknews.com.tr/20240116/cezayirli-uzman-iranin-erbile-saldirisi-abdye-yonelik-bir-tehdit-mesaji-1079715804.html
Cezayirli uzman: İran'ın Erbil'e saldırısı ABD'ye yönelik bir tehdit mesajı
Cezayirli uzman: İran'ın Erbil'e saldırısı ABD'ye yönelik bir tehdit mesajı
Cezayirli siyaset bilimci Mahlouf Wadig, İran'ın Erbil'e düzenlediği füze saldırılarının ABD'ye yönelik bir tehdit mesajı olduğunu belirtti. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T17:25+0300
2024-01-16T17:25+0300
2024-01-16T17:25+0300
dünya
iran
iran devrim muhafızları
balistik füze
saldırı
irak
suriye
abd
abd hegemonyası
ortadoğu
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Cezayir Guelma Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Mahlouf Wadig, Sputnik’e yaptığı açıklamada İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil'deki ABD Konsolosluğu yakınındaki hedeflere yönelik füze saldırılarının Washington'a doğrudan bir tehdit mesajı olduğunu söyledi.Uzman, “İran'ın IKBY’ye yönelik saldırıları ve füzelerin ABD konsolosluğunun önüne düşmesi, ABD’ye doğrudan tehdit içeren bir mesajdır" dedi.Uzman, İran saldırılarının sadece Irak değil aynı zamanda Suriyeyi’de kapsamasının İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün eski komutanı General Kasım Süleymani'nin mezarındaki anma törenine yönelik terör saldırısına bir yanıt olduğunu vurgulayarak, “Ortadoğu bölgesi bir barut fıçısı ve oradaki tüm adımlar hesaplı atılır, eylemler ve tepkiler kademelidir ve kapsamlı bir savaşa yol açmaz" diye konuştu.Bölgede olayların giderek tırmandığına dikkat çeken siyaset bilimci, “Fakat henüz büyük ölçekli bir savaş aşamasına geçilmedi; bölgede hala vekil güçler aracılığıyla yürütülen çatışmalar var” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240116/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-suriye-ve-iraktaki-hedefleri-24-fuzeyle-vurduk-1079715135.html
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iran, iran devrim muhafızları, balistik füze, saldırı, irak, suriye, abd, abd hegemonyası, ortadoğu, yemen, israil, lübnan
iran, iran devrim muhafızları, balistik füze, saldırı, irak, suriye, abd, abd hegemonyası, ortadoğu, yemen, israil, lübnan
Cezayirli uzman: İran'ın Erbil'e saldırısı ABD'ye yönelik bir tehdit mesajı
Cezayirli siyaset bilimci Mahlouf Wadig, İran'ın Erbil'e düzenlediği füze saldırılarının ABD'ye yönelik bir tehdit mesajı olduğunu belirtti.
Cezayir Guelma Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Mahlouf Wadig, Sputnik’e yaptığı açıklamada İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil'deki ABD Konsolosluğu yakınındaki hedeflere yönelik füze saldırılarının Washington'a doğrudan bir tehdit mesajı olduğunu söyledi.
Uzman, “İran'ın IKBY’ye yönelik saldırıları ve füzelerin ABD konsolosluğunun önüne düşmesi, ABD’ye doğrudan tehdit içeren bir mesajdır" dedi.
Uzman, İran saldırılarının sadece Irak değil aynı zamanda Suriyeyi’de kapsamasının İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün eski komutanı General Kasım Süleymani'nin mezarındaki anma törenine yönelik terör saldırısına bir yanıt olduğunu vurgulayarak, “Ortadoğu bölgesi bir barut fıçısı ve oradaki tüm adımlar hesaplı atılır, eylemler ve tepkiler kademelidir ve kapsamlı bir savaşa yol açmaz" diye konuştu.
Bölgede olayların giderek tırmandığına dikkat çeken siyaset bilimci, “Fakat henüz büyük ölçekli bir savaş aşamasına geçilmedi; bölgede hala vekil güçler aracılığıyla yürütülen çatışmalar var” diye ekledi.