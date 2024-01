Basit bir testle 7 yıl takip edildi: Ne kadar yaşarsınız?

https://sputniknews.com.tr/20240116/basit-bir-testle-7-yil-takip-edildi-ne-kadar-yasarsiniz-1079683152.html

Ne kadar uzun yaşayacağımızı düşünmek, yaşam boyu pek çoğumuzun aklından geçen bir düşüncedir, ancak 10 saniyelik basit bir test bu konuda daha net bir görüşe... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

Çoğu insan, dünyadaki zamanının tam olarak ne zaman dolacağını bilmekten korkarken, Brezilya'da yapılan bir sağlık çalışmasının parçası olan ve sonuçları British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan bu basit test, yaklaşık bir yanıtı işaret ediyor olabilir.Testi tamamlamak için tek yapmanız gereken, 'hiçbir şeye tutunmadan tek ayak üzerinde durabileceğiniz' açık bir alan bulmak. Tek sorudan ve tek beceriden oluşan bu teste göre, ise sonuçlar şöyle:Tek ayak üzerinde durma testi Rio de Janeiro'daki Egzersiz Tıbbı Kliniği (CLINIMEX) tarafından yürütüldü ve söz konusu test, katılımcılar üzerinde denendikten sonra 'sağlık ve yaşam beklentisinin iyi bir göstergesi olduğu' sonucuna varıldı.Çalışma kapsamında yaşları 51 ile 75 arasında değişen ve yürüyüşü stabil olan toplam bin 702 kişi, 7 yıl boyunca takip edildi. Başlangıçta, katılımcılardan herhangi bir ek destek olmaksızın 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmaları istendi. Her iki ayakta en fazla üç denemeye izin verildi.5 kişiden 1'i testi geçemediKatılımcıların beşte biri (yüzde 21) testi geçemedi. Sonraki on yılda 123 kişi çeşitli sebeplerden öldü. Yaş, cinsiyet ve altta yatan koşulları hesaba kattıktan sonra, "10 saniye boyunca tek ayak üzerinde desteksiz duramamanın, ölüm riskini yüzde 84 oranında artırdığı" ortaya çıktı.Araştırmacılar, katılımcıların hepsinin Brezilyalı olması da dahil olmak üzere çalışmanın sınırlamaları olduğunu söyledi, bu da bulguların diğer etnik kökenlere ve uluslara daha yaygın olarak uygulanamayacağı anlamına geliyor.Yine de araştırmacılar, 10 saniyelik denge testinin 'hasta ve sağlık profesyonelleri için statik denge konusunda hızlı ve nesnel geri bildirim sağladığı' ve 'orta yaşlı ve yaşlı erkek ve kadınlarda ölüm riskiyle ilgili faydalı bilgiler eklediği' sonucuna vardı.Indy100'de yer alan habere göre, bunun nedeninin, 'Denge eksikliğinin kas kütlesi kaybına işaret etmesiyle birlikte düşme riskinin artmasından kaynaklanabileceği' öne sürüldü.Araştırmacı Dr. Claudio Araujo konuya ilişkin demecinde şunları söyledi:Araştırmalara göre düşmeler, 'dünya genelinde kasıtsız ölümlerin ikinci en yüksek nedenidir' ve yılda yaklaşık 684 bin ölümün sorumlusudur.

