Basit bir testle 7 yıl takip edildi: Ne kadar yaşarsınız?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay, İYİ Parti'deki milletvekili kaybını değerlendirdi
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
SESLİ HABER
ABD'nin planına Rusya’dan cevap: Yasa dışı eylemlere sürükleniyor
13:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli Albay: ABD, Finlandiya'yı yeni bir çatışma için kışkırtıyor
17:38
1 dk
BİR ROCK MÜZİK EFSANESİ
The Cranberries'ten daha fazlası
17:42
8 dk
SESLİ HABER
Alman askeri uzman: Ukrayna tüm rezervleri tüketti
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' nedir?
18:20
6 dk
SESLİ HABER
Ortadoğu uzmanı: Yemen’e saldırı ABD için beklenmedik sonuçlara yol açacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Batı füzeleri yanıtı: Nükleer yanıt veririz
18:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de ilk kez uygulanacak idam yöntemi
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Blinken başarısız oldu
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi konuştu: Joe muhtemelen unutmuştur
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Zelensky, ABD’ye kızdı: Emeklilerimizi parasız bıraktınız
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den ateşkes itirafı: Karşıyım
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Yemen saldırısını böyle değerlendirdi: Başkanlık seçimi için
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Yeni tasarı büyük sorunlar yaratacak
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Prof. Hongwei: Güç kullanılmazsa Tayvan yok olacak
20:11
3 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna’ya giden silahlardan rahatsız: Gerektiği şekilde denetlenmedi
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Batı’dan Ukrayna’ya 40 yıllık silahlar
20:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vikunya yününden üretilen kaban 45.000 dolar
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240116/basit-bir-testle-7-yil-takip-edildi-ne-kadar-yasarsiniz-1079683152.html
Basit bir testle 7 yıl takip edildi: Ne kadar yaşarsınız?
Basit bir testle 7 yıl takip edildi: Ne kadar yaşarsınız?
Ne kadar uzun yaşayacağımızı düşünmek, yaşam boyu pek çoğumuzun aklından geçen bir düşüncedir, ancak 10 saniyelik basit bir test bu konuda daha net bir görüşe... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T07:51+0300
2024-01-16T07:51+0300
yaşam
araştırma
yaşam
yaşam süresi artışı
yaşam beklentisi
sağlıklı yaşam
uzun yaşam
doğal yaşam
yaşam tarzı
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e81d25605733b8767aabf9a665c44c04.jpg
Çoğu insan, dünyadaki zamanının tam olarak ne zaman dolacağını bilmekten korkarken, Brezilya'da yapılan bir sağlık çalışmasının parçası olan ve sonuçları British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan bu basit test, yaklaşık bir yanıtı işaret ediyor olabilir.Testi tamamlamak için tek yapmanız gereken, 'hiçbir şeye tutunmadan tek ayak üzerinde durabileceğiniz' açık bir alan bulmak. Tek sorudan ve tek beceriden oluşan bu teste göre, ise sonuçlar şöyle:Tek ayak üzerinde durma testi Rio de Janeiro'daki Egzersiz Tıbbı Kliniği (CLINIMEX) tarafından yürütüldü ve söz konusu test, katılımcılar üzerinde denendikten sonra 'sağlık ve yaşam beklentisinin iyi bir göstergesi olduğu' sonucuna varıldı.Çalışma kapsamında yaşları 51 ile 75 arasında değişen ve yürüyüşü stabil olan toplam bin 702 kişi, 7 yıl boyunca takip edildi. Başlangıçta, katılımcılardan herhangi bir ek destek olmaksızın 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmaları istendi. Her iki ayakta en fazla üç denemeye izin verildi.5 kişiden 1'i testi geçemediKatılımcıların beşte biri (yüzde 21) testi geçemedi. Sonraki on yılda 123 kişi çeşitli sebeplerden öldü. Yaş, cinsiyet ve altta yatan koşulları hesaba kattıktan sonra, "10 saniye boyunca tek ayak üzerinde desteksiz duramamanın, ölüm riskini yüzde 84 oranında artırdığı" ortaya çıktı.Araştırmacılar, katılımcıların hepsinin Brezilyalı olması da dahil olmak üzere çalışmanın sınırlamaları olduğunu söyledi, bu da bulguların diğer etnik kökenlere ve uluslara daha yaygın olarak uygulanamayacağı anlamına geliyor.Yine de araştırmacılar, 10 saniyelik denge testinin 'hasta ve sağlık profesyonelleri için statik denge konusunda hızlı ve nesnel geri bildirim sağladığı' ve 'orta yaşlı ve yaşlı erkek ve kadınlarda ölüm riskiyle ilgili faydalı bilgiler eklediği' sonucuna vardı.Indy100'de yer alan habere göre, bunun nedeninin, 'Denge eksikliğinin kas kütlesi kaybına işaret etmesiyle birlikte düşme riskinin artmasından kaynaklanabileceği' öne sürüldü.Araştırmacı Dr. Claudio Araujo konuya ilişkin demecinde şunları söyledi:Araştırmalara göre düşmeler, 'dünya genelinde kasıtsız ölümlerin ikinci en yüksek nedenidir' ve yılda yaklaşık 684 bin ölümün sorumlusudur.
https://sputniknews.com.tr/20240116/400-viking-iskeleti-tarihi-degistirdi-ingilizlerin-kokeni-buraya-dayaniyor-1079682434.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_531a1c606391751bb867c8c689b98d95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
araştırma, yaşam, yaşam süresi artışı, yaşam beklentisi, sağlıklı yaşam, uzun yaşam, doğal yaşam, yaşam tarzı, ölüm
araştırma, yaşam, yaşam süresi artışı, yaşam beklentisi, sağlıklı yaşam, uzun yaşam, doğal yaşam, yaşam tarzı, ölüm

Basit bir testle 7 yıl takip edildi: Ne kadar yaşarsınız?

07:51 16.01.2024
© AAdoktor, hekim
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AA
Abone ol
Ne kadar uzun yaşayacağımızı düşünmek, yaşam boyu pek çoğumuzun aklından geçen bir düşüncedir, ancak 10 saniyelik basit bir test bu konuda daha net bir görüşe sahip olmamıza yardımcı olabilir.
Çoğu insan, dünyadaki zamanının tam olarak ne zaman dolacağını bilmekten korkarken, Brezilya'da yapılan bir sağlık çalışmasının parçası olan ve sonuçları British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan bu basit test, yaklaşık bir yanıtı işaret ediyor olabilir.
Testi tamamlamak için tek yapmanız gereken, 'hiçbir şeye tutunmadan tek ayak üzerinde durabileceğiniz' açık bir alan bulmak. Tek sorudan ve tek beceriden oluşan bu teste göre, ise sonuçlar şöyle:
"Eğer tek ayak üzerinde ve kollarınız yanınızda 10 saniye boyunca durabiliyorsanız, bu uzun ömürlü olma şansınızın oldukça yüksek olduğunu gösteriyor."
Tek ayak üzerinde durma testi Rio de Janeiro'daki Egzersiz Tıbbı Kliniği (CLINIMEX) tarafından yürütüldü ve söz konusu test, katılımcılar üzerinde denendikten sonra 'sağlık ve yaşam beklentisinin iyi bir göstergesi olduğu' sonucuna varıldı.
Çalışma kapsamında yaşları 51 ile 75 arasında değişen ve yürüyüşü stabil olan toplam bin 702 kişi, 7 yıl boyunca takip edildi. Başlangıçta, katılımcılardan herhangi bir ek destek olmaksızın 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmaları istendi. Her iki ayakta en fazla üç denemeye izin verildi.

5 kişiden 1'i testi geçemedi

Katılımcıların beşte biri (yüzde 21) testi geçemedi. Sonraki on yılda 123 kişi çeşitli sebeplerden öldü. Yaş, cinsiyet ve altta yatan koşulları hesaba kattıktan sonra, "10 saniye boyunca tek ayak üzerinde desteksiz duramamanın, ölüm riskini yüzde 84 oranında artırdığı" ortaya çıktı.
Araştırmacılar, katılımcıların hepsinin Brezilyalı olması da dahil olmak üzere çalışmanın sınırlamaları olduğunu söyledi, bu da bulguların diğer etnik kökenlere ve uluslara daha yaygın olarak uygulanamayacağı anlamına geliyor.
Yine de araştırmacılar, 10 saniyelik denge testinin 'hasta ve sağlık profesyonelleri için statik denge konusunda hızlı ve nesnel geri bildirim sağladığı' ve 'orta yaşlı ve yaşlı erkek ve kadınlarda ölüm riskiyle ilgili faydalı bilgiler eklediği' sonucuna vardı.
Indy100'de yer alan habere göre, bunun nedeninin, 'Denge eksikliğinin kas kütlesi kaybına işaret etmesiyle birlikte düşme riskinin artmasından kaynaklanabileceği' öne sürüldü.
Araştırmacı Dr. Claudio Araujo konuya ilişkin demecinde şunları söyledi:

"Yaşlanma; fiziksel kondisyonda ilerleyen bir düşüş; kas kuvveti, güç, esneklik, denge ve vücut kompozisyonu dahil olmak üzere aerobik ve aerobik olmayan uygunluk bileşenlerinde azalma veya bozulmalarla ilişkilidir. Sarkopenik obezite ile esneklik ve denge kaybının birleşiminin genel sağlık için zararlı olduğu da iyi bilinmektedir. Bu durum, kırılganlığı olan yaşlı yetişkinleri düşmeye ve diğer ciddi olumsuz tıbbi sonuçlara daha yatkın hale getirmektedir."

Araştırmalara göre düşmeler, 'dünya genelinde kasıtsız ölümlerin ikinci en yüksek nedenidir' ve yılda yaklaşık 684 bin ölümün sorumlusudur.
Viking festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
YAŞAM
400 Viking iskeleti tarihi değiştirdi: 'İngilizlerin kökeni buraya dayanıyor'
07:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала