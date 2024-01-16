https://sputniknews.com.tr/20240116/400-viking-iskeleti-tarihi-degistirdi-ingilizlerin-kokeni-buraya-dayaniyor-1079682434.html

400 Viking iskeleti tarihi değiştirdi: 'İngilizlerin kökeni buraya dayanıyor'

400 Viking iskeleti tarihi değiştirdi: 'İngilizlerin kökeni buraya dayanıyor'

400'den fazla Viking iskeleti üzerinde yapılan 6 yıllık araştırma, tarih kitaplarını baştan yazdırıyor. Vikinglerin yalnızca sarışın, mavi gözlü, iri yapılı... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T07:24+0300

2024-01-16T07:24+0300

2024-01-16T07:24+0300

yaşam

viking

tarih

iskelet

ingiltere

fransa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101700/46/1017004621_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c6f207f6737c9f1d0d2c78d7a09130d6.jpg

Vikinglerle ilgili yazılan kitaplar, çekilen film ve diziler hatta efsanevi kaynaklar bugüne kadar Vikingleri yalnızca İskandinavya'dan yola çıkıp deniz yoluyla Avrupa ve ötesini yağmalayıp savaşmak gibi emelleri olan vahşi ve barbar bir toplum olarak gösteriyordu.Avrupa ve Grönland'a dağılmış arkeolojik alanlardan 400'den fazla Viking iskeletinin incelendiği araştırmanın yazarlarından Profesör Eske Willerslev, "Araştırmamız, birçok kişinin kahverengi saçlı olduğu ve İskandinavya'nın dışından gelen genetik akıştan etkilendiği için Vikinglerin modern sarı saçlı imajını bile çürüttü" ifadelerini kullandı.Tarih araştırmacısı Doç. Dr. Selahattin Özkan, Viking kralı II. Kara Halfdan için yazılan destandaki "Halfdan burada büyüdü. Çok geçmeden güçlendi, serpildi ve 'kara' saçlandı" örneğiyle araştırmaya atıfta bulunarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.'Viking kimliği doğrudan bir etnik unsura dayalı değil'Yayınlanan makalenin iki önemli sonucu olduğuna değinen Doç. Dr. Özkan, "Vikinglerin hangi rota ve yolları izlediği, hangi ülkelere yerleştiği hangi kıtalar üzerinde izler bıraktığı gibi birçok sorunun cevabını görebiliyoruz" dedi. Araştırma sayesinde Vikingler'in, Avrupa'da yarı efsanevi olarak yorumlanan kaynaklarda gösterildiği şekilde hareket ettiklerini gördüğümüzü dile getiren Doç. Dr. Özkan, "Buralarda şehirler kurdular, yerleşik hayata geçtiler ve yerel halklarla kaynaştılar. Bu da araştırmanın ikinci sonucunu doğuruyor. Viking kimliği doğrudan bir etnik unsura dayalı değil. Viking kimliği, kültürel ve sosyo-ekonomik bir tanımlama. Bu tanımlamaya etnik köken olarak İskandinavya'da yaşayan bir Germen asıllı halk öncülük etmiş ama bununla da sınırlı kalmamış" ifadelerini kullandı.'İnsanlar köleleştirilmeyle bu kimlik altına girmiş olabilir'Yerel halktan birçok kişinin Viking kimliği altında yaşadığına dikkat çeken Doç. Dr. Özkan, "İnsanlar köleleştirilmeyle bu kimlik altına girmiş olabilir. Elimizdeki kaynaklar gösteriyor ki Avrupa'da halklar birbiriyle çok yakından temas etmiş, kolonileşme ve köleleştirmeyle karışmışlar. Bu makale bize bunu bir bilimsel bir dayanakla göstermiş oluyor" diye konuştu.'Sarışın değildiler'"Günümüzde İskandinavya'da yaşayan halklar doğrudan Viking kimliğinin sahiplenicisi olamaz. Baltıklarda, Balkanlarda, Batı ve Güney Avrupa'da hatta İngiltere'de yaşayan, İskandinavlara benzemeyen birçok halk da Vikinglerin devamı olabilir" diyen Doç. Dr. Özkan tek fenotipin İskandinavya halklarının olamayacağını, günümüzde yaşayan birçok insanın Vikinglerin soyunu devam ettirebileceğini, her Viking'in sarışın, iri yapılı ve mavi gözlü olamayacağını çünkü diğer milletlerle karıştıklarını dile getirdi. Vikinglerin kimliklerini aşılayıp yeni bir toplum yapısı oluşturduklarına vurgu yapan Özkan şu ifadeleri kullandı:'İngilizlerin kökeni buraya dayanıyor'Çalışmanın çok net şekilde ortaya koyduğu konulardan birinin hem kültür hem etimolojik açıdan İngilizlerin, Vikinglere Normandiya üzerinden çok şey borçlu olması olduğunun altını çizen Doç. Dr. Özkan, Vikinglerin İngiliz Adası üzerinde kuzeyli bir devlet kurduklarını, 1066 yılında Normandiyalı William'ın adayı fethetmesiyle beraber Normandiya kültürünün İngiltere kültüründe ağır bir etki bıraktığını, hatta İngiliz köklerinin Vikinglerden geldiğini söylemenin yanlış olmayacağını şöyle aktardı:

https://sputniknews.com.tr/20240115/dunyanin-en-gizemli-olaylarindan-biri-sag-kalan-bir-tek-canli-yoktu-herkesin-yuz-ifadesi-ayniydi-1079656884.html

ingiltere

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viking, tarih, iskelet, ingiltere, fransa