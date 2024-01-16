https://sputniknews.com.tr/20240116/bakan-yardimcisi-inan-kisi-basi-gelirin-artarak-40-bin-dolar-seviyelerine-cikmasi-gerekiyor-1079714209.html

Bakan Yardımcısı İnan: Kişi başı gelirin artarak 40 bin dolar seviyelerine çıkması gerekiyor

Bakan Yardımcısı İnan: Kişi başı gelirin artarak 40 bin dolar seviyelerine çıkması gerekiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Türkiye’de kişi başı gelirin 10 bin doları geçmeye başladığını belirterek, “Gitmemiz gereken yerler 20... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T16:40+0300

2024-01-16T16:40+0300

2024-01-16T16:40+0300

politika

gelir

gelir eşitsizliği

gelir dağılımı

ekonomi

oruç baba inan

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‘Ordu Sanayici Buluşmaları’ toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, “Bildiğiniz üzere bir sıçrama dönemine ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Ülkemiz 10 bin dolar kişi başı geliri yakaladı ve geçiyor ama gitmemiz gereken yerler 20, 30, 40 bin dolarlar. Hakikaten hızlı bir fark kapatma dönemine girmemiz gerekiyor. Bu da birkaç açıdan bugüne kadar geldiğimiz temponun dışına çıkıp, sıçramalar yaparak adımlar atmamızı gerektiriyor” açıklamasını yaptı.Bakan Yardımcısı İnan, birçok alanda büyüme yolunda altyapı, sanayi alanları ve liman gibi engellere takıldıklarını belirterek, “Devletin üzerine düşen, bizlerin üzerine düşen görevler var. Daha topraktan, alandan başlayarak demiryolları, karayolları, limanlar, enerji alt yapısı. Hakikaten şu anda birçok alanda büyüyeceğimizde ya altyapıya, ya sanayi alanlarına takılıyoruz, ya da limana takılıyoruz. Bir alt yapımızın kapasitesini doldurduğumuz birçok açıdan hissediliyor. Bu anlamda hakikaten sanayi alanlarının oluşturulmasında önümüzdeki 5 yıl içinde 2 katına çıkarma hedefini koyduk. İnşallah bunun Karadeniz’deki yansıması 2 katından da daha fazla olur. Bütün Türkiye’yi gezdiğimizde Karadeniz’deki sıkışıklık, başka yerlerde ki sıkışıklıklara benzemiyor. Buranın kendi doğal dinamikleri gereği de öyle” ifadelerine yer verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, şunları söyledi:

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gelir, gelir eşitsizliği, gelir dağılımı, ekonomi, oruç baba inan