https://sputniknews.com.tr/20240116/bakan-isikhandan-emekliler-yili-paylasimi-cumhurbaskani-erdogan-ilan-etmisti-1079724419.html

Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etmişti

Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda duyurduğu 'emekliler yılı' ile ilgili paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T22:58+0300

2024-01-16T22:58+0300

2024-01-16T22:58+0300

türkiye

emekli maaşı

emeklilik

emekli

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı boyunca emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmek amacıyla çalışmalar başlatacaklarını bildirdi.Işıkhan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş videosunu, '2024 'emekliler yılı' hayırlı olsun' başlığıyla paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle 2024'ün "emekliler yılı" ilan edildiğini anımsatan Işıkhan, "Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın koordinasyonunda, 2024 yılı boyunca emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede haklarını genişletmek ve onlara özel hizmetler sunmak amacıyla çalışmalar başlatacağız" ifadelerini kullandı.Işıkhan paylaşımında, emeklilerin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmeleri dileğinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240116/cumhurbaskani-erdoganin-baskanligindaki-kabine-toplantisi-sona-erdi-1079717700.html

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2024 emekliler yılı, en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşı, en düşük emekli maaşı 2024, en düşük memur emekli maaşı, en düşük emekli maaş ne kadar oldu,