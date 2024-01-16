https://sputniknews.com.tr/20240116/ayvalikta-saganak-yardima-giden-itfaiye-araci-sulara-kapildi-midibuste-yolcular-mahsur-kaldi-1079716309.html
Ayvalık'ta sağanak: Yardıma giden itfaiye aracı sulara kapıldı, midibüste yolcular mahsur kaldı
Ayvalık'ta sağanak: Yardıma giden itfaiye aracı sulara kapıldı, midibüste yolcular mahsur kaldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. sağanak yağış dereleri taşırdı, sanayi sitesi ve bazı bölgeler sular... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T17:33+0300
2024-01-16T17:33+0300
2024-01-16T18:26+0300
türkiye
ayvalık
sel
sel felaketi
su baskını
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Ayvalık'ta sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sağanaktan dolayı metrekareye 70 metreküp yağış düştü.Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bazı apartmanların bodrum katlarını etkileyen su baskınları, eski garaj bölgesindeki iş yerlerinde de hasara neden oldu.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağanak sebebiyle Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvalık yakınlarındaki Tellikavak mevkisinde yolda kalan midibüsteki 22 kişiyi tahliye etti.Tahliye sonrası başka bir araçla yollarına devam edenlerin umreden geldikleri belirtildi.Öte yandan suyun yoğunluğunu fark edemeyip ATV aracıyla taşan Nikita Deresi'ne giren ve burada mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi ekipleri, tıkanan yağmur suyu kanallarını ve kanalizasyon hatlarını açmak için çalışma yürütüyor.Valilikten yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Ayvalık'ın yanı sıra AltıeylüI, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Gömeç, İvrindi ve Kepsut ilçelerinde su baskınlarından kaynaklı bazı ev, iş yeri, araç ve hayvancılık işletmelerinde hasarlar oluştuğu bildirildi.Valilikten açıklamaValilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), itfaiye, jandarma, emniyet, Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı ekiplerin, gün boyu su baskınları ve yolda kalanlara müdahale ettiği belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:Su baskınlarında yardıma giden bir itfaiye aracı yüksek su debisi nedeniyle sulara kapıldı. Araç içinde mahsur kalan itfaiyeciler iş makineleri ile kurtarıldı. Bölgede ayrıca birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, suda mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/izmiri-saganak-vurdu-dikilide-okullar-tatil-edildi-1079709320.html
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ayvalık, sel, sel felaketi, su baskını
ayvalık, sel, sel felaketi, su baskını
Ayvalık'ta sağanak: Yardıma giden itfaiye aracı sulara kapıldı, midibüste yolcular mahsur kaldı
17:33 16.01.2024 (güncellendi: 18:26 16.01.2024)
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. sağanak yağış dereleri taşırdı, sanayi sitesi ve bazı bölgeler sular altında kaldı. Yardıma giden itfaiye aracı sulara kapılırken İzmir karayolunda bir midibüs suların arasında mahsur kaldı.
Ayvalık'ta sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sağanaktan dolayı metrekareye 70 metreküp yağış düştü.
Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bazı apartmanların bodrum katlarını etkileyen su baskınları, eski garaj bölgesindeki iş yerlerinde de hasara neden oldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağanak sebebiyle Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvalık yakınlarındaki Tellikavak mevkisinde yolda kalan midibüsteki 22 kişiyi tahliye etti.
Tahliye sonrası başka bir araçla yollarına devam edenlerin umreden geldikleri belirtildi.
Öte yandan suyun yoğunluğunu fark edemeyip ATV aracıyla taşan Nikita Deresi'ne giren ve burada mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi ekipleri, tıkanan yağmur suyu kanallarını ve kanalizasyon hatlarını açmak için çalışma yürütüyor.
Valilikten yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Ayvalık'ın yanı sıra AltıeylüI, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Gömeç, İvrindi ve Kepsut ilçelerinde su baskınlarından kaynaklı bazı ev, iş yeri, araç ve hayvancılık işletmelerinde hasarlar oluştuğu bildirildi.
Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), itfaiye, jandarma, emniyet, Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı ekiplerin, gün boyu su baskınları ve yolda kalanlara müdahale ettiği belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:
"İlimiz genelinde meydana gelen olaylarda 28 meskende, 11 iş yerinde su baskını, 7 mahalle yolunda tahribat meydana gelmiş olup, ayrıca 38 küçükbaş, 14 büyükbaş hayvan telef olmuştur. Ekiplerimiz tarafından bölgelerde gerekli çalışmalar devam etmekte olup, Valiliğimizce süreç takip ve koordine edilmektedir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen BalIkesirli tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Su baskınlarında yardıma giden bir itfaiye aracı yüksek su debisi nedeniyle sulara kapıldı. Araç içinde mahsur kalan itfaiyeciler iş makineleri ile kurtarıldı. Bölgede ayrıca birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, suda mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.