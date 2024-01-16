https://sputniknews.com.tr/20240116/avusturalyada-nazi-selami-veren-24-yasindaki-adam-hapseatilabilir-1079691555.html

Avustralya'da 'Nazi selamı' veren 24 yaşındaki adam hapse atılabilir

Avustralya'da 'Nazi selamı' veren 24 yaşındaki adam hapse atılabilir

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 21 Ekim 2023'te kamusal alanda 'Nazi selamı' verilmesinin yasaklanmasının ardından söz konusu selamı vermekle suçlanan Jacob... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T10:54+0300

2024-01-16T10:54+0300

2024-01-16T11:00+0300

dünya

nazi

avusturalya

hapis

kanun

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The Age'in haberine göre, Avustralya'da 'Nazi selamı' vermekle suçlanan 24 yaşındaki Hersant'ın duruşması yapıldı.Victoria eyaletinde 21 Ekim 2023'te kamusal alanda 'Nazi selamı' verilmesinin yasaklanmasının ardından söz konusu selamı verdiği aktarılan Hersant'ın bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.Duruşmanın ardından basına açıklamalarda bulunan Hersant, "Demokraside yaşıyor olmamız gerekirken, hükümetin kolumu belirli bir şekilde hareket ettirdiğim için beni hapse atmaya çalışmasının saçma olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.Bu kararla Hersant, 'Victoria'da 'Nazi selamı' verdiği için hapis cezasıyla karşı karşıya kalan ilk kişi" oldu.'Nazi selamı' verilmesi yasağıAvustralya'nın Victoria eyaletinde 21 Ekim 2023'te kamusal alanda ve 8 Ocak'ta da ülke genelinde "Nazi selamı" verilmesi yasaklanmıştı.Yasa kapsamında kamuya açık alanda Nazi selamı veren, gamalı haç veya "Nazi Schutzstaffel (SS)" adı verilen paramiliter oluşumla bağlantılı "kara güneş" sembolünü sergileyen kişilere, 12 aya kadar hapis cezası verilebileceği kaydedilmişti.

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