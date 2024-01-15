https://sputniknews.com.tr/20240115/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-580-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1079666112.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 580 askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 580 askeri etkisiz hale getirildi

Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 580 askerinin etkisiz hale getirildiği, 25 insansız hava... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T15:40+0300

2024-01-15T15:40+0300

2024-01-15T15:40+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

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ukrayna ordusu

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herson

zaporojye

askeri operasyon

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğini alarak, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzileri vuruldu. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 20 asker, üç zırhlı savaş aracı, üç otomobil ve Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürttü ve Ukrayna ordu mevzilerine de saldırılar gerçekleştirdi. En az 160 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil ve Akatsiya topçu sistemi yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri, hava ve topçu birimlerinin saldırılarıyla birlikte Ukrayna insan gücü ve teçhizatın yoğunlaştığı yerler vuruldu. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda en az 200 asker, bir tank, üç piyade savaş aracı, bir zırhlı savaş aracı, 13 otomobil Gvozdika topçu sistemi kaybetti. Ayrıca bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusunun bu istikametteki toplam kaybı en az 140 asker, iki zırhlı savaş aracı, dört otomobil ve Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine topçu saldırılar gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil ve bir D-30 obüsü yok edildi.Herson istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine gerçekleştirilen sistematik saldırılar sonucu yaklaşık 40 Ukraynalı asker, sekiz otomobil ve Gvozdika topçu sistemi yok edildi.Rus hava savunma sistemleri son 24 saatte özel askeri harekat bölgesinde 25 Ukrayna İHA’sını düşürdü.

https://sputniknews.com.tr/20240115/rusya-ukraynanin-kursk-bolgesindeki-unsurlara-saldiri-girisimi-engellendi-1079649042.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, herson, zaporojye, askeri operasyon