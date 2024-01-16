https://sputniknews.com.tr/20240116/afrika-kitasinda-148-milyon-iscinin-gunluk-215-dolardan-dusuk-bir-ucretle-calistigi-bildirildi-1079697730.html
Dünyada eşitsizlik artıyor: Afrika'da 148 milyon kişi günde 2,5 dolardan az kazanıyor
Dünyada eşitsizlik artıyor: Afrika'da 148 milyon kişi günde 2,5 dolardan az kazanıyor
ILO, Afrika'da 148 milyon kişinin günde 2,15 dolardan daha az ücret kazandığını açıkladı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T12:37+0300
2024-01-16T12:37+0300
2024-01-16T12:40+0300
dünya
afrika
işçi
dolar
kazanç
sömürü
kapitalizm
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Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) hazırladığı istihdam ve sosyal görünüm raporunda, Avrupa ve Kuzey Amerika'da günde 2,15 dolardan az kazanan işçi bulunmazken, Afrika'da 148 milyon kişinin bu miktardan daha azıyla geçinmeye çalıştığı belirtildi.Raporda, Sahra Altı Afrika'da çalışanların yüzde 32,8'i aşırı yoksul olarak sınıflandırılırken, 2023'te kıtada çalışanların yüzde 86,5'inin kayıt dışı emek harcadığı vurgulandı.Kıtada geçen yıl serbest meslekle para kazananların sayısının 13 milyon artarak 360 milyona ulaştığı kaydedilen raporda, yaklaşık 15,8 milyon kişinin de çalışma hayatına katıldığı ifade edildi.Raporda, artan genç nüfusa rağmen yeterli istihdamın olmamasının genç işçilerde hayal kırıklığına yol açtığı kaydedilerek 14 ila 24 yaşlarındaki 62 milyon gencin ne eğitim aldığı ne de çalıştığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230106/ilo-esnek-calisma-saatleri-is-dunyasinin-yararina-1065459932.html
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afrika, işçi, dolar, kazanç, sömürü, kapitalizm
afrika, işçi, dolar, kazanç, sömürü, kapitalizm
Dünyada eşitsizlik artıyor: Afrika'da 148 milyon kişi günde 2,5 dolardan az kazanıyor
12:37 16.01.2024 (güncellendi: 12:40 16.01.2024)
ILO, Afrika'da 148 milyon kişinin günde 2,15 dolardan daha az ücret kazandığını açıkladı.
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) hazırladığı istihdam ve sosyal görünüm raporunda, Avrupa ve Kuzey Amerika'da günde 2,15 dolardan az kazanan işçi bulunmazken, Afrika'da 148 milyon kişinin bu miktardan daha azıyla geçinmeye çalıştığı belirtildi.
Raporda, Sahra Altı Afrika'da çalışanların yüzde 32,8'i aşırı yoksul olarak sınıflandırılırken, 2023'te kıtada çalışanların yüzde 86,5'inin kayıt dışı emek harcadığı vurgulandı.
Kıtada geçen yıl serbest meslekle para kazananların sayısının 13 milyon artarak 360 milyona ulaştığı kaydedilen raporda, yaklaşık 15,8 milyon kişinin de çalışma hayatına katıldığı ifade edildi.
Raporda, artan genç nüfusa rağmen yeterli istihdamın olmamasının genç işçilerde hayal kırıklığına yol açtığı kaydedilerek 14 ila 24 yaşlarındaki 62 milyon gencin ne eğitim aldığı ne de çalıştığı aktarıldı.