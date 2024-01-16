Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli ve Akşener’i aradı mı?

"Erdoğan’ın MHP Lideri Bahçeli ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener’i arayarak saldırı hakkında bilgilendirdiğini ama Özgür Özel’i aramadığını savundular Şehit haberlerinin geldiği gece Bahçeli ve Akşener, saldırı hakkında bilgi almak ve terörle mücadelede desteklerini bildirip, taziyede bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arıyorlar. Yani Erdoğan iki lideri seçerek arayıp bilgilendirmiyor. Bahçeli ve Akşener arıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki lidere gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyor. Olay hakkında bilgi veriyor. Onların önerilerini dinliyor. Bu işin iktidarı ve muhalefeti mi olur? Bugün görüşmeyeceklerse daha ne zaman görüşecekler? Şehitler hepimizin. Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramıyor. Aramadığı için de Cumhurbaşkanı ile görüşemiyor. Bu kadar basit. Bu kadar net. Keşke Özgür Özel de Cumhurbaşkanı’nı arasaydı. Şehitlerimizin geldiği bir gecede taziyelerini iletse, terörle mücadelede desteğini bildirseydi. Özgür Özel böyle bir günde aramayacak da ne zaman arayacak? Ama aramıyor."