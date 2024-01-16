https://sputniknews.com.tr/20240116/abdulkadir-selvi-erdogan-bahceli-ve-akseneri-aradi-mi-1079689338.html
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli ve Akşener’i aradı mı?
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli ve Akşener’i aradı mı?
Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın Bahçeli ve Akşener'i aradığı ama Özel'i aramadığı iddialarına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Selvi, bahsi geçen olayda arayanın... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T09:47+0300
2024-01-16T09:47+0300
2024-01-16T09:47+0300
politika
meral akşener
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
şehit
operasyon
telefon
özgür özel
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 şehit verilmesinin ardından Erdoğan'ın bazı liderleri telefonla aradığına ilişkin iddiaları yalanladı.Selvi, telefon talebinin MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den geldiğini vurguladı. Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında yaşananları şu şekilde özetledi:
https://sputniknews.com.tr/20240113/erdogan-bahceli-ve-aksener-ile-pence-kilit-operasyonu-hakkinda-gorustu--1079607454.html
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meral akşener, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, şehit, operasyon, telefon, özgür özel
meral akşener, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, şehit, operasyon, telefon, özgür özel
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli ve Akşener’i aradı mı?
Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın Bahçeli ve Akşener'i aradığı ama Özel'i aramadığı iddialarına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Selvi, bahsi geçen olayda arayanın Erdoğan değil, Bahçeli ve Akşener'in kendisi olduğunu belirtti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 şehit verilmesinin ardından Erdoğan'ın bazı liderleri telefonla aradığına ilişkin iddiaları yalanladı.
Selvi, telefon talebinin MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den geldiğini vurguladı. Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında
yaşananları şu şekilde özetledi:
"Erdoğan’ın MHP Lideri Bahçeli ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener’i arayarak saldırı hakkında bilgilendirdiğini ama Özgür Özel’i aramadığını savundular Şehit haberlerinin geldiği gece Bahçeli ve Akşener, saldırı hakkında bilgi almak ve terörle mücadelede desteklerini bildirip, taziyede bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arıyorlar. Yani Erdoğan iki lideri seçerek arayıp bilgilendirmiyor. Bahçeli ve Akşener arıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki lidere gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyor. Olay hakkında bilgi veriyor. Onların önerilerini dinliyor. Bu işin iktidarı ve muhalefeti mi olur? Bugün görüşmeyeceklerse daha ne zaman görüşecekler? Şehitler hepimizin. Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramıyor. Aramadığı için de Cumhurbaşkanı ile görüşemiyor. Bu kadar basit. Bu kadar net. Keşke Özgür Özel de Cumhurbaşkanı’nı arasaydı. Şehitlerimizin geldiği bir gecede taziyelerini iletse, terörle mücadelede desteğini bildirseydi. Özgür Özel böyle bir günde aramayacak da ne zaman arayacak? Ama aramıyor."