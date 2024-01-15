https://sputniknews.com.tr/20240115/zafer-partisi-genel-baskani-ozdagdan-aday-aciklamasi-1079675985.html
Ümit Özdağ: Iğdır'da ve Kars'ta HDP karşısında güçlü adayı destekleyeceğimizi açıkladık
Ümit Özdağ: Iğdır'da ve Kars'ta HDP karşısında güçlü adayı destekleyeceğimizi açıkladık
Zafer Partisi lideri Özdağ kendisine sorulan "Bazı bölgelerde Cumhur İttifakı'nın adaylarını neden destekliyorsunuz' sorusuna "Biz Iğdır'da Kars'ta HDP... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T20:12+0300
2024-01-15T20:12+0300
2024-01-15T21:42+0300
politika
ümit özdağ
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
aday
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara değindi, soruları yanıtladı.Bir gazetecinin "neden bazı bölgelerde Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklediklerini" sorması üzerine Özdağ, şöyle konuştu:'Yeter ki burada HDP seçilmesin'Özdağ, partisinin seçim stratejisi ve adaylarına ilişkin soruyu, "Şu ana kadar 624 belediye başkan adayımızı tespit ettik. İsimlerini henüz açıklamadık. Yakında açıklayacağız" şeklinde yanıtladı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/ak-partinin-ertelenen-aday-tanitim-toplantisinin-tarihi-belli-oldu-1079668483.html
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ümit özdağ, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, aday
ümit özdağ, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, aday
Ümit Özdağ: Iğdır'da ve Kars'ta HDP karşısında güçlü adayı destekleyeceğimizi açıkladık
20:12 15.01.2024 (güncellendi: 21:42 15.01.2024)
Zafer Partisi lideri Özdağ kendisine sorulan "Bazı bölgelerde Cumhur İttifakı'nın adaylarını neden destekliyorsunuz' sorusuna "Biz Iğdır'da Kars'ta HDP karşısında güçlü adayı destekleyeceğimizi açıkladık. Cumhur İttifakı demedik. MHP'nin adayını Kars'ta destekliyoruz. Iğdır'da CHP'nin adayı güçlü olursa CHP'nin adayını destekleriz" yanıtı verdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara değindi, soruları yanıtladı.
Bir gazetecinin "neden bazı bölgelerde Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklediklerini" sorması üzerine Özdağ, şöyle konuştu:
'Yeter ki burada HDP seçilmesin'
"Biz Iğdır'da ve Kars'ta HDP karşısında güçlü adayı destekleyeceğimizi açıkladık. Cumhur İttifakı demedik. MHP'nin adayını Kars'ta destekliyoruz. Iğdır'da CHP'nin adayı güçlü olursa CHP'nin adayını destekleriz. Yeter ki burada HDP seçilmesin. Bazı CHP yandaşı televizyon kanalları bunu Cumhur İttifakı'nı desteklemek olarak ifade etmeye çalışıyorlar. Bu büyük bir yalandır. Ben İYİ Parti milletvekili ve genel başkan yardımcısıyken de Kars'ta ve Iğdır'da İYİ Parti'nin aday çıkartmaması gerektiğini savundum. İYİ Parti Iğdır'da aday çıkartmadı, seçmenini serbest bıraktı. Kars'ta ise aday çıkarttığı için HDP Kars'ı aldı. İYİ Parti Kars'ta 2019'da aday çıkartmasaydı Kars'ı HDP alamayacaktı. Biz partimizin menfaatlerinin üstünde, ülkemizin menfaatlerini tutan bir partiyiz. 2023 seçimlerinde de parti olarak Kars'ta ve Iğdır'da aday çıkartmadık. Burada birisinde MHP'yi, birisinde CHP'yi destekledi arkadaşlarımız. Bu politikamızı sürdürüyoruz. "
Özdağ, partisinin seçim stratejisi ve adaylarına ilişkin soruyu, "Şu ana kadar 624 belediye başkan adayımızı tespit ettik. İsimlerini henüz açıklamadık. Yakında açıklayacağız" şeklinde yanıtladı.