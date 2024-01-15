Ümit Özdağ: Iğdır'da ve Kars'ta HDP karşısında güçlü adayı destekleyeceğimizi açıkladık

"Biz Iğdır'da ve Kars'ta HDP karşısında güçlü adayı destekleyeceğimizi açıkladık. Cumhur İttifakı demedik. MHP'nin adayını Kars'ta destekliyoruz. Iğdır'da CHP'nin adayı güçlü olursa CHP'nin adayını destekleriz. Yeter ki burada HDP seçilmesin. Bazı CHP yandaşı televizyon kanalları bunu Cumhur İttifakı'nı desteklemek olarak ifade etmeye çalışıyorlar. Bu büyük bir yalandır. Ben İYİ Parti milletvekili ve genel başkan yardımcısıyken de Kars'ta ve Iğdır'da İYİ Parti'nin aday çıkartmaması gerektiğini savundum. İYİ Parti Iğdır'da aday çıkartmadı, seçmenini serbest bıraktı. Kars'ta ise aday çıkarttığı için HDP Kars'ı aldı. İYİ Parti Kars'ta 2019'da aday çıkartmasaydı Kars'ı HDP alamayacaktı. Biz partimizin menfaatlerinin üstünde, ülkemizin menfaatlerini tutan bir partiyiz. 2023 seçimlerinde de parti olarak Kars'ta ve Iğdır'da aday çıkartmadık. Burada birisinde MHP'yi, birisinde CHP'yi destekledi arkadaşlarımız. Bu politikamızı sürdürüyoruz. "