https://sputniknews.com.tr/20240115/ak-partinin-ertelenen-aday-tanitim-toplantisinin-tarihi-belli-oldu-1079668483.html
AK Parti'nin ertelenen aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu
AK Parti'nin ertelenen aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu
AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısının perşembe günü yapılacağı açıklandı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T16:54+0300
2024-01-15T16:54+0300
2024-01-15T17:11+0300
politika
ak parti
seçim
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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.Edinilen bilgiye göre, toplantı, perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.AK Parti'nin dün yapacağı aday tanıtım toplantısı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240115/mhp-55-adayini-daha-acikladi-1079660071.html
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ak parti, seçim
AK Parti'nin ertelenen aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu
16:54 15.01.2024 (güncellendi: 17:11 15.01.2024)
AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısının perşembe günü yapılacağı açıklandı.
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.
Edinilen bilgiye göre, toplantı, perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
AK Parti'nin dün yapacağı aday tanıtım toplantısı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti.