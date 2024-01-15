https://sputniknews.com.tr/20240115/yarina-dikkat-7-il-icin-turuncu-18-il-icin-sari-kodlu-uyari-verildi-1079673005.html

Yarına dikkat: 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı verildi

Yarına dikkat: 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı verildi

Salı günü meydana gelmesi beklenen şiddetli yağışlarla ilgili bu kez İçişleri Bakan Ali Yerlikaya uyardı. Bakan Meteoroloji'nin verdiği bilgilere dayanarak 7... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T18:46+0300

2024-01-15T18:46+0300

2024-01-15T18:46+0300

türkiye

turuncu alarm

turuncu kod

sarı kod

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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çişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın Balıkesir başta olmak üzere İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya illerinde turuncu kodlu uyarıda bulundu. Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana illeri için ise sarı kodlu uyarıda bulunan Bakan Yerlikaya, tedbirli olunmasını istedi. Bakan Yerlikaya’nın açıklaması şöyle: Sarı kodlu uyarı ne demek?Meteoroloji Genel Müdürlüğünce belirlenen renk kodu uyarı sistemine göre, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir." anlamını taşıyan "sarı" kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor.Turuncu kodlu uyarı nedir?Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.

https://sputniknews.com.tr/20240115/meteorolojiden-saganak-uyarisi-geldi-uzmani-uyardi-aracinizi-yukseklere-tasiyin-1079664675.html

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7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı, yarın hava durumu, yarın sağanak yağış, sarı kod nedir, turuncu kod nedir