https://sputniknews.com.tr/20240115/yarina-dikkat-7-il-icin-turuncu-18-il-icin-sari-kodlu-uyari-verildi-1079673005.html
Yarına dikkat: 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı verildi
Yarına dikkat: 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı verildi
Salı günü meydana gelmesi beklenen şiddetli yağışlarla ilgili bu kez İçişleri Bakan Ali Yerlikaya uyardı. Bakan Meteoroloji'nin verdiği bilgilere dayanarak 7... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T18:46+0300
2024-01-15T18:46+0300
2024-01-15T18:46+0300
türkiye
turuncu alarm
turuncu kod
sarı kod
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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çişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın Balıkesir başta olmak üzere İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya illerinde turuncu kodlu uyarıda bulundu. Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana illeri için ise sarı kodlu uyarıda bulunan Bakan Yerlikaya, tedbirli olunmasını istedi. Bakan Yerlikaya’nın açıklaması şöyle: Sarı kodlu uyarı ne demek?Meteoroloji Genel Müdürlüğünce belirlenen renk kodu uyarı sistemine göre, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir." anlamını taşıyan "sarı" kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor.Turuncu kodlu uyarı nedir?Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240115/meteorolojiden-saganak-uyarisi-geldi-uzmani-uyardi-aracinizi-yukseklere-tasiyin-1079664675.html
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7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı, yarın hava durumu, yarın sağanak yağış, sarı kod nedir, turuncu kod nedir
7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı, yarın hava durumu, yarın sağanak yağış, sarı kod nedir, turuncu kod nedir
Yarına dikkat: 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı verildi
Salı günü meydana gelmesi beklenen şiddetli yağışlarla ilgili bu kez İçişleri Bakan Ali Yerlikaya uyardı. Bakan Meteoroloji'nin verdiği bilgilere dayanarak 7 il için turuncu kodlu, 18 il için de sarı kodlu uyarının söz konusu olduğunu belirtti.
çişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın Balıkesir başta olmak üzere İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya illerinde turuncu kodlu uyarıda bulundu.
Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana illeri için ise sarı kodlu uyarıda bulunan Bakan Yerlikaya, tedbirli olunmasını istedi.
Bakan Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:
“Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.”
Sarı kodlu uyarı ne demek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce belirlenen renk kodu uyarı sistemine göre, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir." anlamını taşıyan "sarı" kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor.
Turuncu kodlu uyarı nedir?
Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.