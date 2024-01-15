https://sputniknews.com.tr/20240115/meteorolojiden-saganak-uyarisi-geldi-uzmani-uyardi-aracinizi-yukseklere-tasiyin-1079664675.html
Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi, uzmanı uyardı: 'Aracınızı yükseklere taşıyın'
Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi, uzmanı uyardı: 'Aracınızı yükseklere taşıyın'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika yağış uyarısı geldi. Alınan bilgiye göre Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Antalya ve... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T15:02+0300
2024-01-15T15:02+0300
2024-01-15T15:02+0300
türkiye
meteoroloji
sağanak
uyarı
orhan şen
ege
palmiye yağı
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan rapora göre; Ege ve Akdeniz'de aşırı yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Antalya, Balıkesir, Mersin, Manisa, Aydın, İzmir ve Muğla'ya turuncu, Çanakkale'ye ise sarı kodlu uyarıda bulundu.'Metrekareye 100 kg yağış düşecek'Meteoroloji'nin Ege için yaptığı uyarı şöyle: bugün akşam saatlerinden sonra batı kesimlerde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Akdeniz için uyarıMeteoroloji'nin Akdeniz Bölgesi için yaptığı paylaşım ise şöyle: Bu gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin’in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya merkez ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların genellikle 1500 m üzeri yüksek kesimlerde, Kahramanmaraş’ın kuzeyinde 1100 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, başta Konya-Antalya karayolunun Alacabel mevkisi olmak üzere yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'Aracınızı yükseklere taşıyın'CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231228/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1079117631.html
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meteoroloji, sağanak, uyarı, orhan şen, ege, palmiye yağı, hava durumu
meteoroloji, sağanak, uyarı, orhan şen, ege, palmiye yağı, hava durumu
Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi, uzmanı uyardı: 'Aracınızı yükseklere taşıyın'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika yağış uyarısı geldi. Alınan bilgiye göre Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Antalya ve Mersin'de sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen de il il sayarak, "Çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar görünüyor. Aracınızı ve kendinizi yükseklere taşıyın' dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan rapora göre; Ege ve Akdeniz'de aşırı yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Antalya, Balıkesir, Mersin, Manisa, Aydın, İzmir ve Muğla'ya turuncu, Çanakkale'ye ise sarı kodlu uyarıda bulundu.
'Metrekareye 100 kg yağış düşecek'
Meteoroloji'nin Ege için yaptığı uyarı şöyle: bugün akşam saatlerinden sonra batı kesimlerde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji'nin Akdeniz Bölgesi için yaptığı paylaşım ise şöyle: Bu gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin’in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya merkez ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların genellikle 1500 m üzeri yüksek kesimlerde, Kahramanmaraş’ın kuzeyinde 1100 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, başta Konya-Antalya karayolunun Alacabel mevkisi olmak üzere yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
'Aracınızı yükseklere taşıyın'
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise şöyle:
"Bu akşam saatlerinden sonra ve bu gece gök gürültülü sağanak yağış İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Edremit, Asasos da çok kuvvetli ve şiddetli görünüyor. Metrekareye 100kg yağış düşebilir. Su baskınları ve taşkınlara neden olur. Aracınızı ve kendinizi yükseklere taşıyın."