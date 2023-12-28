https://sputniknews.com.tr/20231228/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1079117631.html

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaştı. Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T09:44+0300

2023-12-28T09:44+0300

2023-12-28T09:46+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un iç ve doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumu:MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Yılbaşında kar yağacak mı?Yılbaşına sayılı günler kaldı. Yılbaşı ile ilgili merak edilenler arasında hava durumu da yer aldı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün ve yarın Rize, Artvin kıyıda yağmur yüksekte kar var. Batı ve orta Karadeniz kıyı kesiminde hafif yağmur İstanbul’da öğlen yerel yağmur görülebilir. Sıcaklıklar ortalamanın 6-7 derece üzerinde. Pazar günü Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağmur olabilir. Yeni yıl başı dahil bu hafta kar yok. Kayak merkezlerinde kar yüksekliği erimeye devam ediyor yeni yıla kadar kar yok. Uludağ’da 15 cm ’idi. Pazar günü 10cm’in altına iner ve yağmur olabilir. Palandöken, Kartalkaya, Sarıkamış da kar yüksekliği en çok olan yerler” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231228/milyonlari-ilgilendiriyor-1-ocaktan-itibaren-5-yeni-uygulama-hayata-gececek-1079114965.html

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