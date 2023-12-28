Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Türkiye
CANLI YAYIN | Lavrov: Batılı ülkeler ‘Zelenskiy Formulü’ için çok gizli bir toplantı yaptı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Taylor Swift, dünya müzik tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Levent Karadağ: Yapay zekanın insanları işsiz bırakacağı korkusu var
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Atık suyu arıtıp içme suyuna dönüştürmek mümkün ama etik olarak bunu yapamayız'
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Batı’nın gözünde Çin’in affedilemez suçu, farklı bir yolun mümkün olduğunu dünyaya göstermek oldu’
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Hamas: İsrail için Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz
18:10
2 dk
SESLİ HABER
‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
19:27
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti'den geriye bir tortu kalıyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SERGEY LAVROV ÖZEL YAYINI
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Sputnik Haber Ajansı ve Rossiya 24 TV kanalı özel yayını
11:41
87 dk
GÜN ORTASI
Bağımlılık ve iyileşme süreci
12:30
60 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231228/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1079117631.html
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaştı. Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T09:44+0300
2023-12-28T09:46+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
türkiye ve rusya arasında s-400 anlaşması
kar
kar yağışı
kar fırtınası
yağış
sağanak yağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/0c/1054669824_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_608ab387988e106c990253344945d4f7.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un iç ve doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumu:MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Yılbaşında kar yağacak mı?Yılbaşına sayılı günler kaldı. Yılbaşı ile ilgili merak edilenler arasında hava durumu da yer aldı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün ve yarın Rize, Artvin kıyıda yağmur yüksekte kar var. Batı ve orta Karadeniz kıyı kesiminde hafif yağmur İstanbul’da öğlen yerel yağmur görülebilir. Sıcaklıklar ortalamanın 6-7 derece üzerinde. Pazar günü Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağmur olabilir. Yeni yıl başı dahil bu hafta kar yok. Kayak merkezlerinde kar yüksekliği erimeye devam ediyor yeni yıla kadar kar yok. Uludağ’da 15 cm ’idi. Pazar günü 10cm’in altına iner ve yağmur olabilir. Palandöken, Kartalkaya, Sarıkamış da kar yüksekliği en çok olan yerler” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231228/milyonlari-ilgilendiriyor-1-ocaktan-itibaren-5-yeni-uygulama-hayata-gececek-1079114965.html
izmir
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/0c/1054669824_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_67cb4ecb0e9412ee7e22ddd6603cf2ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 23 aralık hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, yılbaşında kar yağacak mı, yılbaşı hava durumu, yılbaşı istanbula kar yağacak mı
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 23 aralık hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, yılbaşında kar yağacak mı, yılbaşı hava durumu, yılbaşı istanbula kar yağacak mı

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

09:44 28.12.2023 (güncellendi: 09:46 28.12.2023)
© AAİstanbul – Kar – kar yağışı
İstanbul – Kar – kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaştı. Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki 2024 yılbaşında İstanbul'a ve diğer illere kar yağışı bekleniyor mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un iç ve doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Az bulutlu
VAN °C, 8°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

Yılbaşında kar yağacak mı?

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Yılbaşı ile ilgili merak edilenler arasında hava durumu da yer aldı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün ve yarın Rize, Artvin kıyıda yağmur yüksekte kar var. Batı ve orta Karadeniz kıyı kesiminde hafif yağmur İstanbul’da öğlen yerel yağmur görülebilir. Sıcaklıklar ortalamanın 6-7 derece üzerinde. Pazar günü Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağmur olabilir. Yeni yıl başı dahil bu hafta kar yok. Kayak merkezlerinde kar yüksekliği erimeye devam ediyor yeni yıla kadar kar yok. Uludağ’da 15 cm ’idi. Pazar günü 10cm’in altına iner ve yağmur olabilir. Palandöken, Kartalkaya, Sarıkamış da kar yüksekliği en çok olan yerler” dedi.
İstiklal Caddesi, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
TÜRKİYE
Milyonları ilgilendiriyor: 1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçecek
07:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала