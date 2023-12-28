Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor
09:44 28.12.2023 (güncellendi: 09:46 28.12.2023)
© AAİstanbul – Kar – kar yağışı
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaştı. Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki 2024 yılbaşında İstanbul'a ve diğer illere kar yağışı bekleniyor mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un iç ve doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 11°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
Çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Az bulutlu
Az bulutlu
VAN °C, 8°C
Az bulutlu
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Yılbaşında kar yağacak mı?
Yılbaşına sayılı günler kaldı. Yılbaşı ile ilgili merak edilenler arasında hava durumu da yer aldı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün ve yarın Rize, Artvin kıyıda yağmur yüksekte kar var. Batı ve orta Karadeniz kıyı kesiminde hafif yağmur İstanbul’da öğlen yerel yağmur görülebilir. Sıcaklıklar ortalamanın 6-7 derece üzerinde. Pazar günü Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağmur olabilir. Yeni yıl başı dahil bu hafta kar yok. Kayak merkezlerinde kar yüksekliği erimeye devam ediyor yeni yıla kadar kar yok. Uludağ’da 15 cm ’idi. Pazar günü 10cm’in altına iner ve yağmur olabilir. Palandöken, Kartalkaya, Sarıkamış da kar yüksekliği en çok olan yerler” dedi.