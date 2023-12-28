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https://sputniknews.com.tr/20231228/milyonlari-ilgilendiriyor-1-ocaktan-itibaren-5-yeni-uygulama-hayata-gececek-1079114965.html
Milyonları ilgilendiriyor: 1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçecek
Milyonları ilgilendiriyor: 1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçecek
1 Ocak 2024 beraberinde birçok yeni düzenlemeyi de getirecek. Konut kiralarında fahiş fiyatların önüne geçmek ve arzı arttırmak adına Airbnb evleri için izin... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T07:57+0300
2023-12-28T07:57+0300
türkiye
enver ocak
düzenleme
uygulama
yeni
airbnb
airbnb
lokanta
kira
kira bedeli
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Yeni yılla birlikte konut kiralamalarına 'Airbnb' düzenlemesinden restoran ve kafelerde fiyat listelerinin giriş kapılarında ya da masalarda görünür şekilde olmasına kadar bir dizi yenilik hayata geçecek.BloombergHT'de yer alan haberde, yeni yılla beraber hayata geçecek 5 yeni düzenleme şöyle:Konut kiralamalarına ayar1 Ocak 2024'ten itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında yeni dönem başlayacak. Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak. İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.Yolcu otobüslerine araç takip cihazıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemesiyle de yeni yılın ilk günü itibarıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüsler için araç takip cihazı takma zorunluluğu getirilecek. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek.IMEI numaralarının kayıt düzenlemesiBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme de yılbaşında yürürlüğe girecek. Buna göre, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıt işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak. Bu hesabın oluşturulması talebi, temsile yetkili olan ve yetkisi sicil tasdiknamesinde belirtilen kişi tarafından BTK'nin sağladığı elektronik ortamda ve elektronik imzalı gerçekleştirilecek.Ayrıca, BTK'nin Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kayıtlı iken son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl veya 1 Ocak 2024'ten önce kesintisiz 7 yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alınmaması durumunda IMEI numaraları kullanıma kapatılacak.Menü fiyat listelerinin giriş kapısına konulması zorunda olacakTicaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, yılbaşından itibaren tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak.Düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmeleri, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmeleri sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmeleri ve ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunmaları, olası mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.İnşaat demirine izleme sistemiDarphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yılbaşında devreye alınacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile yurt içinde üretilen veya ithal edilen inşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından nihai satış veya müteahhitçe inşaatlarda kullanım aşamasına kadar izlenecek.Söz konusu sistem verileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret bakanlıkları ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na da aktarılacak.
https://sputniknews.com.tr/20231228/harc-ucretleri-degisiyor-kimlik-surucu-belgesi-pasaportlar-zam-oncesi-son-gun-ne-zaman-1079114580.html
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enver ocak, düzenleme, uygulama, yeni, airbnb, airbnb, lokanta, kira, kira bedeli, btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk), imei, fiyat, fahiş fiyat, fiyat listesi
enver ocak, düzenleme, uygulama, yeni, airbnb, airbnb, lokanta, kira, kira bedeli, btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk), imei, fiyat, fahiş fiyat, fiyat listesi

Milyonları ilgilendiriyor: 1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçecek

07:57 28.12.2023
© AAİstiklal Caddesi, İstanbul
İstiklal Caddesi, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AA
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1 Ocak 2024 beraberinde birçok yeni düzenlemeyi de getirecek. Konut kiralarında fahiş fiyatların önüne geçmek ve arzı arttırmak adına Airbnb evleri için izin belgesi istenecek. Yolcu otobüslerine araç takip cihazı zorunluluğu ile lokanta, restoran, kafe gibi yiyecek ve içecek hizmeti veren iş yerlerinde fiyatları girişlerde bulundurmak gerekecek.
Yeni yılla birlikte konut kiralamalarına 'Airbnb' düzenlemesinden restoran ve kafelerde fiyat listelerinin giriş kapılarında ya da masalarda görünür şekilde olmasına kadar bir dizi yenilik hayata geçecek.
BloombergHT'de yer alan haberde, yeni yılla beraber hayata geçecek 5 yeni düzenleme şöyle:

Konut kiralamalarına ayar

1 Ocak 2024'ten itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında yeni dönem başlayacak. Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak. İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yolcu otobüslerine araç takip cihazı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemesiyle de yeni yılın ilk günü itibarıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüsler için araç takip cihazı takma zorunluluğu getirilecek. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek.

IMEI numaralarının kayıt düzenlemesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme de yılbaşında yürürlüğe girecek. Buna göre, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıt işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak. Bu hesabın oluşturulması talebi, temsile yetkili olan ve yetkisi sicil tasdiknamesinde belirtilen kişi tarafından BTK'nin sağladığı elektronik ortamda ve elektronik imzalı gerçekleştirilecek.
Ayrıca, BTK'nin Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kayıtlı iken son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl veya 1 Ocak 2024'ten önce kesintisiz 7 yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alınmaması durumunda IMEI numaraları kullanıma kapatılacak.

Menü fiyat listelerinin giriş kapısına konulması zorunda olacak

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, yılbaşından itibaren tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak.
Düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmeleri, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmeleri sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmeleri ve ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunmaları, olası mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

İnşaat demirine izleme sistemi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yılbaşında devreye alınacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile yurt içinde üretilen veya ithal edilen inşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından nihai satış veya müteahhitçe inşaatlarda kullanım aşamasına kadar izlenecek.
Söz konusu sistem verileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret bakanlıkları ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na da aktarılacak.
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