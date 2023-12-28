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https://sputniknews.com.tr/20231228/harc-ucretleri-degisiyor-kimlik-surucu-belgesi-pasaportlar-zam-oncesi-son-gun-ne-zaman-1079114580.html
Harç ücretleri değişiyor; kimlik, sürücü belgesi, pasaportlar: Dev zam öncesi son gün ne zaman?
Harç ücretleri değişiyor; kimlik, sürücü belgesi, pasaportlar: Dev zam öncesi son gün ne zaman?
2024 yılına sayılı günler kala kimlik, sürücü belgesi ve pasaportlar yenileniyor. Söz konusu belgelerin yenileme ücretlerinin yeniden değerleme oranında... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T07:24+0300
2023-12-28T07:25+0300
ekonomi
harç
harç pulu
zam
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret 2023
2024
kimlik
sürücü belgesi
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Yılın son günlerinde sürücü belgesi, kimlik, pasaport yenileme telaşı sürüyor. 25 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, 2024 yılında Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak gerçekleşecek.Yeni yılla beraber gelecek zamlarla birlikte tüketiciler zam öncesi randevu alarak belgelerini yenilemeye çalışıyor. Ancak çoğu büyük şehirlerde randevu bulmak zor.Büyük şehirlerde yeni yıl öncesi kimlik yenileme randevularının dolduğu gözlemleniyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar şehre yakın bölgeleri tercih ederek kimlik yenilemelerini yeni yıl zamları öncesinde yapmaya çalışıyor. Sürücü belgesi randevuları ise yeni yıla kadar İstanbul’da dolu görünüyor. İzmir, Ankara gibi şehirlerde ise 29 Aralık Cuma gününe kadar bazı ilçelerde sürücü belgesi için randevular mevcut. Bazı ilçelerinde ise randevuları 2024 yılında veriyor. Kimlik yenileme ücretleri 2023 yılında; doğum ve değiştirme nedeniyle 83 lira, kayıp nedeniyle 166 lira. Eski tip sürücü belgesinin değerli kâğıt bedeli ise 13 lira. Bu oranların 2024 yılında yeniden değerleme oranıyla birlikte artması bekleniyor.2024 pasaport harçları ne kadar?Pasaport harçlarındaki fiyat artışları nedeniyle pek çok kişi yeni yıl zammı öncesi pasaportlarını yenilemek için randevu bulmaya çalışıyor. Ancak çoğu yerde pasaport randevuları en erken 2024 Ocak ayına veriliyor. Bazı illerde 29 Aralık’a kadar pasaport yenileme randevusu bulmak mümkün. 2022 yılının son ayında, 2023 yılına randevu alanlar, 2022’de pasaport harcını ödediği ve randevusu da 2023 yılında olduğu için tekrar ek ücret ödemek zorunda kalmıştı.Yeniden değerleme oranı dikkate alındığında 6 aylık pasaport için ödenecek harç bin 034 lira 55 kuruştan bin 638 liraya, 1 yıllık pasaport bedeli ise bin 512,45 liradan 2 bin 395 liraya yükselecek. 2 yıllık pasaport ücreti 2 bin 469,15 liradan 3 bin 912 liraya çıkarken, 3 yıllık pasaport için ücret 3 bin 507,75 liradan 5 bin 557 liraya yükselecek. 3 yıldan uzun süreli pasaport için harç bedeli ise 4 bin 943,25 liradan 7 bin 832 liraya çıkacak. Bu harçlara eklenen defter bedelinin ise 2024 yılında 501 liradan 793 liraya çıkarılması öngörülüyor.IMEI harcı artıyorYurtdışından telefon getirenler için IMEI kayıt ücreti 2023 yılı başında 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkarılmıştı. Bu ücret Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL’ye yükseltilmişti. 2024 yılıyla birlikte bu ücrette de artış olacak. Bu nedenle birçok kişi yılın son günleri ücret artmadan IMEI kayıtlarını yaptırıyor. 2024 yılında yolcu beraberinde yurtdışından getirilen telefonların IMEI kayıt harcının ise 31 bin 692 liraya çıkacağı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231228/yeni-asgari-ucretle-beraber-tum-rakamlar-degisti-maaslar-borclar-odenekler-neler-degisecek-1079113663.html
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imei harcı ne kadar, 2024 imei harcı, 2024 pasaport harçları ne kadar
imei harcı ne kadar, 2024 imei harcı, 2024 pasaport harçları ne kadar

Harç ücretleri değişiyor; kimlik, sürücü belgesi, pasaportlar: Dev zam öncesi son gün ne zaman?

07:24 28.12.2023 (güncellendi: 07:25 28.12.2023)
© AATürkiye - Pasaport
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AA
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2024 yılına sayılı günler kala kimlik, sürücü belgesi ve pasaportlar yenileniyor. Söz konusu belgelerin yenileme ücretlerinin yeniden değerleme oranında yükselmesi bekleniyor.
Yılın son günlerinde sürücü belgesi, kimlik, pasaport yenileme telaşı sürüyor. 25 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, 2024 yılında Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak gerçekleşecek.
Yeni yılla beraber gelecek zamlarla birlikte tüketiciler zam öncesi randevu alarak belgelerini yenilemeye çalışıyor. Ancak çoğu büyük şehirlerde randevu bulmak zor.
Büyük şehirlerde yeni yıl öncesi kimlik yenileme randevularının dolduğu gözlemleniyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar şehre yakın bölgeleri tercih ederek kimlik yenilemelerini yeni yıl zamları öncesinde yapmaya çalışıyor. Sürücü belgesi randevuları ise yeni yıla kadar İstanbul’da dolu görünüyor. İzmir, Ankara gibi şehirlerde ise 29 Aralık Cuma gününe kadar bazı ilçelerde sürücü belgesi için randevular mevcut. Bazı ilçelerinde ise randevuları 2024 yılında veriyor. Kimlik yenileme ücretleri 2023 yılında; doğum ve değiştirme nedeniyle 83 lira, kayıp nedeniyle 166 lira. Eski tip sürücü belgesinin değerli kâğıt bedeli ise 13 lira. Bu oranların 2024 yılında yeniden değerleme oranıyla birlikte artması bekleniyor.

2024 pasaport harçları ne kadar?

Pasaport harçlarındaki fiyat artışları nedeniyle pek çok kişi yeni yıl zammı öncesi pasaportlarını yenilemek için randevu bulmaya çalışıyor. Ancak çoğu yerde pasaport randevuları en erken 2024 Ocak ayına veriliyor. Bazı illerde 29 Aralık’a kadar pasaport yenileme randevusu bulmak mümkün. 2022 yılının son ayında, 2023 yılına randevu alanlar, 2022’de pasaport harcını ödediği ve randevusu da 2023 yılında olduğu için tekrar ek ücret ödemek zorunda kalmıştı.
Yeniden değerleme oranı dikkate alındığında 6 aylık pasaport için ödenecek harç bin 034 lira 55 kuruştan bin 638 liraya, 1 yıllık pasaport bedeli ise bin 512,45 liradan 2 bin 395 liraya yükselecek. 2 yıllık pasaport ücreti 2 bin 469,15 liradan 3 bin 912 liraya çıkarken, 3 yıllık pasaport için ücret 3 bin 507,75 liradan 5 bin 557 liraya yükselecek. 3 yıldan uzun süreli pasaport için harç bedeli ise 4 bin 943,25 liradan 7 bin 832 liraya çıkacak. Bu harçlara eklenen defter bedelinin ise 2024 yılında 501 liradan 793 liraya çıkarılması öngörülüyor.

IMEI harcı artıyor

Yurtdışından telefon getirenler için IMEI kayıt ücreti 2023 yılı başında 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkarılmıştı. Bu ücret Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL’ye yükseltilmişti. 2024 yılıyla birlikte bu ücrette de artış olacak. Bu nedenle birçok kişi yılın son günleri ücret artmadan IMEI kayıtlarını yaptırıyor. 2024 yılında yolcu beraberinde yurtdışından getirilen telefonların IMEI kayıt harcının ise 31 bin 692 liraya çıkacağı belirtiliyor.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
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