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SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç: Kuzey Marmara yolunda meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
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https://sputniknews.com.tr/20231228/yeni-asgari-ucretle-beraber-tum-rakamlar-degisti-maaslar-borclar-odenekler-neler-degisecek-1079113663.html
Yeni asgari ücretle beraber tüm rakamlar değişti: Maaşlar, borçlar, ödenekler... Neler değişecek?
Yeni asgari ücretle beraber tüm rakamlar değişti: Maaşlar, borçlar, ödenekler... Neler değişecek?
Uzun süredir beklenen 2024 asgari ücreti açıklandı. Milyonların gözü yeni asgari ücretle beraber değişecek rakamlara çevrildi. Sadece asgari ücret değil... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
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Merakla beklenen 2024 asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı son toplantıda belli oldu. Yeni asgari ücretin belli olmasıyla beraber 2024'te değişecek rakamlar da belli oldu. Doğrudan ve dolaylı olarak milyonları etkileyecek değişen rakamla; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde olacak. GSS primleri artacakYeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek. Şu anda 342.06 TL iken yeni zamla birlikte 509,66 TL olacak.65 yaş aylığı65 yaş aylığı bugün 2 bin 680 TL olarak ödenirken yeni zamla birlikte 3 bin 993 TL seviyesine yükselecek.Doğum ve askerlik borçlarıBunların dışında, yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişti. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.Engelli aylığıEngelli aylığı asgari ücretle bağlantılı olarak belirlenen kalemlerden biri. Şu anda bin 874 TL olan engelli aylığı tabanı 2 bin 792,26 TL, bin 2811 TL olan engelli aylığı tavanı 4 bin 188,39 TL’ye yükselecek.Stajyer öğrencilerin maaşıİşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle arttı. Bu tutar şu anda 3 bin 420,57 TL iken, yeni gelen zamla birlikte 5 bin 096,64 TL seviyesine yükselecek.İsteğe bağlı sigorta primiİsteğe bağlı sigorta primi ise asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. İsteğe bağlı sigorta primi 4 bin 292,48 TL’den 6 bin 395,79 TL seviyesine çıkacak.İşsizlik ödeneğiYeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.Yeni asgari ücretin belli olması ile birlikte işsizlik ödeneğinde taban tutar 7 bin 940,33, tavan tutar 15 bin 880,66 seviyelerine yükselecek.Kıdem tazminatıKanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınıyor.Genel sağlık sigortası primleriGenel Sağlık Sigortası primleri aylık 599,44 lira, yıllık ise 7 bin 200 liraya yükseldi.SGK tavan be taban primleriAsgari ücretin değişmesiyle çalışanlar için ödenen prime esas kazançların taban ve tavan tutarı da değişecek. Prime esas kazançta taban 13 bin 414 lira, üst sınır 100 bin 605 düzeyinde.
https://sputniknews.com.tr/20231228/resmi-gazetede-yayimlandi-calisan-emeklilere-5-bin-lira-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1079114152.html
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Yeni asgari ücretle beraber tüm rakamlar değişti: Maaşlar, borçlar, ödenekler... Neler değişecek?

06:49 28.12.2023 (güncellendi: 07:11 28.12.2023)
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EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
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Uzun süredir beklenen 2024 asgari ücreti açıklandı. Milyonların gözü yeni asgari ücretle beraber değişecek rakamlara çevrildi. Sadece asgari ücret değil askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı da değişti. Peki, yeni asgari ücret hangi kalemleri nasıl etkileyecek?
Merakla beklenen 2024 asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı son toplantıda belli oldu. Yeni asgari ücretin belli olmasıyla beraber 2024'te değişecek rakamlar da belli oldu. Doğrudan ve dolaylı olarak milyonları etkileyecek değişen rakamla; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde olacak.

GSS primleri artacak

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek. Şu anda 342.06 TL iken yeni zamla birlikte 509,66 TL olacak.

65 yaş aylığı

65 yaş aylığı bugün 2 bin 680 TL olarak ödenirken yeni zamla birlikte 3 bin 993 TL seviyesine yükselecek.

Doğum ve askerlik borçları

Bunların dışında, yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişti. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.

Engelli aylığı

Engelli aylığı asgari ücretle bağlantılı olarak belirlenen kalemlerden biri. Şu anda bin 874 TL olan engelli aylığı tabanı 2 bin 792,26 TL, bin 2811 TL olan engelli aylığı tavanı 4 bin 188,39 TL’ye yükselecek.

Stajyer öğrencilerin maaşı

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle arttı. Bu tutar şu anda 3 bin 420,57 TL iken, yeni gelen zamla birlikte 5 bin 096,64 TL seviyesine yükselecek.

İsteğe bağlı sigorta primi

İsteğe bağlı sigorta primi ise asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. İsteğe bağlı sigorta primi 4 bin 292,48 TL’den 6 bin 395,79 TL seviyesine çıkacak.

İşsizlik ödeneği

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.

Yeni asgari ücretin belli olması ile birlikte işsizlik ödeneğinde taban tutar 7 bin 940,33, tavan tutar 15 bin 880,66 seviyelerine yükselecek.

Kıdem tazminatı

Kanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınıyor.

Genel sağlık sigortası primleri

Genel Sağlık Sigortası primleri aylık 599,44 lira, yıllık ise 7 bin 200 liraya yükseldi.

SGK tavan be taban primleri

Asgari ücretin değişmesiyle çalışanlar için ödenen prime esas kazançların taban ve tavan tutarı da değişecek. Prime esas kazançta taban 13 bin 414 lira, üst sınır 100 bin 605 düzeyinde.
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