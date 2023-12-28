https://sputniknews.com.tr/20231228/resmi-gazetede-yayimlandi-calisan-emeklilere-5-bin-lira-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1079114152.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman hesaplara yatacak?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman hesaplara yatacak?
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre çalışan... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T07:10+0300
2023-12-28T07:10+0300
2023-12-28T07:11+0300
ekonomi
resmi gazete
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
çalışan emekli
ikramiye
vedat ışıkhan
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Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman hesaplara yatacak?Ödemelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da açıkladığı üzere 2 gün içinde banka hesaplarına yatırılması bekleniyordu. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'a göre bu meblağ yarın 28 Aralık'ta verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231228/yeni-asgari-ucretle-beraber-tum-rakamlar-degisti-maaslar-borclar-odenekler-neler-degisecek-1079113663.html
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman hesaplara yatacak?
07:10 28.12.2023 (güncellendi: 07:11 28.12.2023)
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak. Peki 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.
Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman hesaplara yatacak?
Ödemelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da açıkladığı üzere 2 gün içinde banka hesaplarına yatırılması bekleniyordu. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'a göre bu meblağ yarın 28 Aralık'ta verilecek.