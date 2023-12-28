https://sputniknews.com.tr/20231228/resmi-gazetede-yayimlandi-calisan-emeklilere-5-bin-lira-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1079114152.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman hesaplara yatacak?

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman hesaplara yatacak?

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre çalışan... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T07:10+0300

2023-12-28T07:10+0300

2023-12-28T07:11+0300

ekonomi

resmi gazete

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

çalışan emekli

ikramiye

vedat ışıkhan

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Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman hesaplara yatacak?Ödemelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da açıkladığı üzere 2 gün içinde banka hesaplarına yatırılması bekleniyordu. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'a göre bu meblağ yarın 28 Aralık'ta verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231228/yeni-asgari-ucretle-beraber-tum-rakamlar-degisti-maaslar-borclar-odenekler-neler-degisecek-1079113663.html

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