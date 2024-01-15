https://sputniknews.com.tr/20240115/valilik-duyurdu-iki-tekerlekli-araclarin-trafige-cikmasi-yasaklandi-1079674701.html
Valilik duyurdu: İki tekerlekli araçların trafiğe çıkması yasaklandı
Valilik duyurdu: İki tekerlekli araçların trafiğe çıkması yasaklandı
Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle bu akşam saat 20.00’den yarın akşam saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T19:26+0300
2024-01-15T19:26+0300
2024-01-15T19:26+0300
türkiye
motokurye
trafik
sağanak
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Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Çanakkale ili genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 20.00’den başlayarak, 16 Ocak 2024 Salı günü saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi.Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre, Çanakkale’de bu gece saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240115/yarina-dikkat-7-il-icin-turuncu-18-il-icin-sari-kodlu-uyari-verildi-1079673005.html
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motokurye, trafik, sağanak
motokurye, trafik, sağanak
Valilik duyurdu: İki tekerlekli araçların trafiğe çıkması yasaklandı
Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle bu akşam saat 20.00’den yarın akşam saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.
Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, “Çanakkale ili genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 20.00’den başlayarak, 16 Ocak 2024 Salı günü saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi.
Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre, Çanakkale’de bu gece saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor.