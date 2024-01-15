https://sputniknews.com.tr/20240115/valilik-duyurdu-iki-tekerlekli-araclarin-trafige-cikmasi-yasaklandi-1079674701.html

Valilik duyurdu: İki tekerlekli araçların trafiğe çıkması yasaklandı

Valilik duyurdu: İki tekerlekli araçların trafiğe çıkması yasaklandı

Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle bu akşam saat 20.00’den yarın akşam saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T19:26+0300

2024-01-15T19:26+0300

2024-01-15T19:26+0300

türkiye

motokurye

trafik

sağanak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0f/1079674544_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d15f5028ce5b707b1a2e98d2bc538be6.jpg

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Çanakkale ili genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 20.00’den başlayarak, 16 Ocak 2024 Salı günü saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi.Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre, Çanakkale’de bu gece saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240115/yarina-dikkat-7-il-icin-turuncu-18-il-icin-sari-kodlu-uyari-verildi-1079673005.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

motokurye, trafik, sağanak