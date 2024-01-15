https://sputniknews.com.tr/20240115/turkiye-ruslarin-yilbasini-gecirdigi-ilk-bes-ulke-arasinda-yer-aldi-1079677392.html

Türkiye, Rusların yılbaşını geçirdiği ilk beş ülke arasında yer aldı

Türkiye, Rusların yılbaşını geçirdiği ilk beş ülke arasında yer aldı

Rusya Turizmciler Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Artur Muradyan, yaklaşan 500 bin Rusya vatandaşının yılbaşını yurtdışında geçirdiğini, bunun geçen yılın... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T21:23+0300

2024-01-15T21:23+0300

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ator

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ATOR Başkan Yardımcısı Artur Muradyan, Sputnik’e açıklamasında, “Yaklaşan 500 bin Rusya vatandaşı, Yılbaşını yurt dışında geçirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 daha fazla. Bu, Tayland, BAE, Latin Amerika ve Sri Lanka’ya uçuş programlarındaki artış nedeniyle gerçekleşti” ifadesini kullandı.Rusya vatandaşlarının yılbaşını geçirdiği ilk beş ülkenin sırasıyla BAE, Taylan, Mısır, Sri Lanka ve Türkiye olduğunu kaydeden Muradyan, bu ülkeleri Maldivler, Seyşeller ve Mauritius’un takip ettiğini belirterek, “Rusya’nın tüm bu ülkelerle direkt uçuşları var” diye dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20240111/putinden-rus-ekonomisine-ovgu-avrupada-bir-numarayiz-1079527543.html

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