https://sputniknews.com.tr/20240115/turkiye-futbol-federasyonundan-sagiv-jehezkele-kinama-1079646212.html
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Sagiv Jehezkel'e kınama
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Sagiv Jehezkel'e kınama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor'a attığı golün ardından yaptığı hareket nedeniyle tepki çeken ve Bitexen Antalyaspor tarafından kadro dışı... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T00:05+0300
2024-01-15T00:05+0300
2024-01-15T00:09+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
israil
antalyaspor
antalyaspor
antalyaspor
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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20240114/adalet-bakani-tunc-israilli-futbolcu-sagiv-jehezkel-hakkinda-adli-sorusturma-baslatilmistir-1079645979.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), israil, antalyaspor, antalyaspor, antalyaspor
türkiye futbol federasyonu (tff), israil, antalyaspor, antalyaspor, antalyaspor
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Sagiv Jehezkel'e kınama
00:05 15.01.2024 (güncellendi: 00:09 15.01.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor'a attığı golün ardından yaptığı hareket nedeniyle tepki çeken ve Bitexen Antalyaspor tarafından kadro dışı bırakılan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'i kınadı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Trendyol Süper Lig'de oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında futbolcu Sagiv Jehezkel'in hiçbir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır. İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın."