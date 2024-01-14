İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında adli soruşturma
23:30 14.01.2024 (güncellendi: 00:03 15.01.2024)
© DHAAntalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında yaptığı gol sevincinde İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara destek verdi.
© DHA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırıları destekleyen hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketten dolayı tepki çeken İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze’de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail’in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."
Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in #Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’…— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 14, 2024
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, futbolcuya tepki gösterdi.
Çelik, X platformu üzerinden yapıtğı paylaşıdda "Nefretin kölesi…" ifadesine yer verdi.
Nefretin kölesi… pic.twitter.com/Aj2Tvom06R— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 14, 2024