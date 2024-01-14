https://sputniknews.com.tr/20240114/adalet-bakani-tunc-israilli-futbolcu-sagiv-jehezkel-hakkinda-adli-sorusturma-baslatilmistir-1079645979.html

İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında adli soruşturma

İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında adli soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırıları destekleyen hareketi nedeniyle İsrailli... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T23:30+0300

2024-01-14T23:30+0300

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yılmaz tunç

türkiye

antalyaspor

antalyaspor

antalyaspor

trabzonspor

israil

sagiv jehezkel

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketten dolayı tepki çeken İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel ile ilgili açıklama yaptı.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepkiÖte yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, futbolcuya tepki gösterdi. Çelik, X platformu üzerinden yapıtğı paylaşıdda "Nefretin kölesi…" ifadesine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240114/antalyasporun-israilli-futbolcusu-jehezkelin-gol-sevinci-tepki-cekti-1079642679.html

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yılmaz tunç, antalyaspor, antalyaspor, antalyaspor, trabzonspor, israil, sagiv jehezkel