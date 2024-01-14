Antalyaspor'un İsrailli futbolcu Jehezkel'in gol sevinci tepki çekti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İskoçya, Ukraynalıların yardımını kesti
07:00
1 dk
SESLİ HABER
Artur Lyukmanov açıkladı: Ukraynalı hackerleri kim eğitiyor?
07:14
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:33
9 dk
SESLİ HABER
Almanların yüzde 64’ü Başbakan Scholz’dan memnun değil
08:12
1 dk
SESLİ HABER
Emekli İngiliz Albay: ABD Başkanı ve Batı Avrupalı liderler buna inanmıyor
08:26
2 dk
SESLİ HABER
Emekli Orgeneral Bell: Ukrayna, Rus sanayisini tehdit edecek silahlara sahip değil
09:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist açıkladı: Doları etkileyecek 3 değişiklik olacak
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
09:25
1 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın tahıl ihracatında Türkiye lider
10:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı: Ukrayna haritası şimdiki gibi görünmeyecek
10:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Güney Amerika’da yeni keşif: 15 ton ağırlığında, 20 metre uzunlukta
11:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Rusya, Avrupa'ya 80-90 milyar metreküpe gaz ihracatı yapabilir
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Rusya lideri Putin, ABD’li ve Kanadalı sporcuların vatandaşlığını onayladı
11:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li iş insanı açıkladı: Ukrayna yardımı, ABD ordusunun mühimmatını tüketti
12:12
2 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Batı’ya Napolyon göndermesi
12:25
2 dk
SESLİ HABER
Şehrin merkezindeki tünellerden Yahudiler çıktı
12:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kanıtlar gizlendi
16:13
1 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ‘Ukrayna’ çıkışı: ABD gençliği feda ediliyor
16:22
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Silahlar Kiev yerine İsrail’e gidiyor
16:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını böyle yazdı: ABD’li politikacılar Ukrayna’nın bölünmesi gerektiğini anladı
17:09
1 dk
SESLİ HABER
Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor
17:16
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
17:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk ortaya çıktı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Putin: 2023 yılının en önemli sonucu bu
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesörden Rusya itirafı
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna rahatsızlığı
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Süveyş Kanalı'na alternatif yol, 2023’te rekor kırdı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
20:51
1 dk
SESLİ HABER
Almanların yüzde 64’ü Başbakan Scholz’dan memnun değil
09:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist açıkladı: Doları etkileyecek 3 değişiklik olacak
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Batı’ya Napolyon göndermesi
09:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:33
9 dk
SESLİ HABER
Artur Lyukmanov açıkladı: Ukraynalı hackerleri kim eğitiyor?
10:00
1 dk
SESLİ HABER
İskoçya, Ukraynalıların yardımını kesti
10:11
1 dk
SESLİ HABER
Emekli İngiliz Albay: ABD Başkanı ve Batı Avrupalı liderler buna inanmıyor
10:23
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Emekli Orgeneral Bell: Ukrayna, Rus sanayisini tehdit edecek silahlara sahip değil
11:11
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li iş insanı açıkladı: Ukrayna yardımı, ABD ordusunun mühimmatını tüketti
11:19
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
11:32
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
11:41
2 dk
SESLİ HABER
Güney Amerika’da yeni keşif: 15 ton ağırlığında, 20 metre uzunlukta
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı: Ukrayna haritası şimdiki gibi görünmeyecek
12:12
2 dk
SESLİ HABER
Şehrin merkezindeki tünellerden Yahudiler çıktı
12:22
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın tahıl ihracatında Türkiye lider
12:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Rusya, Avrupa'ya 80-90 milyar metreküpe gaz ihracatı yapabilir
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ‘Ukrayna’ çıkışı: ABD gençliği feda ediliyor
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk ortaya çıktı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
18:51
2 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
19:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesörden Rusya itirafı
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Putin: 2023 yılının en önemli sonucu bu
19:20
3 dk
SESLİ HABER
Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Süveyş Kanalı'na alternatif yol, 2023’te rekor kırdı
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Silahlar Kiev yerine İsrail’e gidiyor
19:52
1 dk
SESLİ HABER
Güney Amerika’da yeni keşif: 15 ton ağırlığında, 20 metre uzunlukta
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kanıtlar gizlendi
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Rusya lideri Putin, ABD’li ve Kanadalı sporcuların vatandaşlığını onayladı
20:19
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını böyle yazdı: ABD’li politikacılar Ukrayna’nın bölünmesi gerektiğini anladı
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna rahatsızlığı
20:43
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240114/antalyasporun-israilli-futbolcusu-jehezkelin-gol-sevinci-tepki-cekti-1079642679.html
Antalyaspor'un İsrailli futbolcu Jehezkel'in gol sevinci tepki çekti
Antalyaspor'un İsrailli futbolcu Jehezkel'in gol sevinci tepki çekti
Süper Lig ekibi Antalyaspor'un İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve 7 Ekim tarihiyle... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T20:15+0300
2024-01-14T20:36+0300
spor
süper lig
spor toto süper lig
israil-filistin
israil
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079642797_0:253:2743:1796_1920x0_80_0_0_88de0c88c91e299aece53e35a63f7d1c.jpg
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında yaptığı gol sevincinde İsrail'in Filistin'e düzenlediği operasyonlara destek verdi. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Akdeniz ekibinin golünü atan Jehezkel'in yaptığı gol sevinci tepkilere neden oldu. Müsabakanın 68. dakikasında Antalyaspor'un golünü kaydeden Jehezkel, gol sevincinde kolunda bulunan bandajdaki yazıları ekranlara gösterdi. Sagiv Jehezkel'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara işaret eden bandajına saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim, 100. gün ve İsrail bayrağını simgeleyen işaretleri yer alıyordu.Bunun üzerine Antalyaspor’dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.Antalyaspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Antalyaspor Başkanı Boztepe'den açıkamaAntalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de konuya ilişkin yazılı açıklama yayımaldı.Boztepe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20240114/hizbullah-israilin-askeri-noktalarina-saldirdi-1079632176.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079642797_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_dcfcd3aeb115cc7ac06cd99de7e01dec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süper lig, spor toto süper lig, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
süper lig, spor toto süper lig, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi

Antalyaspor'un İsrailli futbolcu Jehezkel'in gol sevinci tepki çekti

20:15 14.01.2024 (güncellendi: 20:36 14.01.2024)
© DHAAntalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında yaptığı gol sevincinde İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara destek verdi.
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında yaptığı gol sevincinde İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara destek verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
© DHA
Abone ol
Süper Lig ekibi Antalyaspor'un İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve 7 Ekim tarihiyle fotoğraf verdi. Jehezkel'in göl sevinci tepki çekerken, Antalyaspor, İsrailli futbolcuyu kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında yaptığı gol sevincinde İsrail'in Filistin'e düzenlediği operasyonlara destek verdi.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Akdeniz ekibinin golünü atan Jehezkel'in yaptığı gol sevinci tepkilere neden oldu.
Müsabakanın 68. dakikasında Antalyaspor'un golünü kaydeden Jehezkel, gol sevincinde kolunda bulunan bandajdaki yazıları ekranlara gösterdi.
Sagiv Jehezkel'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara işaret eden bandajına saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim, 100. gün ve İsrail bayrağını simgeleyen işaretleri yer alıyordu.
Bunun üzerine Antalyaspor’dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Antalyaspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir.”

Antalyaspor Başkanı Boztepe'den açıkama

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de konuya ilişkin yazılı açıklama yayımaldı.
Boztepe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Bugün oynadığımız Trabzonspor karşılaşmasında, Sagiv Jehezkel’in, Antalya’mın, Antalyaspor’umuzun ve ülkemizin hassasiyetlerine aykırı bir davranış içinde bulunduğunu üzüntü ve şaşkınlık ile takip ettim.
Kulübümüz resmi sosyal medya hesaplarında gol sonrası yapılan anlık paylaşım, konunun fark edilmesi ile birlikte anında kaldırılmıştır.
Sonunda hangi büyük başarı gelecekse bile bu tür davranışlara benim başkan olduğum süre içinde müsaade etmeyeceğimi tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Bizler sporun ve yeşil zeminin içinde kalmaya, futbolcularımızı din, dil, ırk ayrımı yapmadan sadece sporcu olarak görmeye devam ederken, spekülasyona neden olabilecek bu hareketi asla tasvip etmiyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da gereğini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.
İsrail ordusu Lübnan Hizbullah saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırdı
16:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала