Antalyaspor'un İsrailli futbolcu Jehezkel'in gol sevinci tepki çekti
20:15 14.01.2024 (güncellendi: 20:36 14.01.2024)
© DHAAntalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında yaptığı gol sevincinde İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara destek verdi.
© DHA
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Süper Lig ekibi Antalyaspor'un İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve 7 Ekim tarihiyle fotoğraf verdi. Jehezkel'in göl sevinci tepki çekerken, Antalyaspor, İsrailli futbolcuyu kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında yaptığı gol sevincinde İsrail'in Filistin'e düzenlediği operasyonlara destek verdi.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Akdeniz ekibinin golünü atan Jehezkel'in yaptığı gol sevinci tepkilere neden oldu.
Müsabakanın 68. dakikasında Antalyaspor'un golünü kaydeden Jehezkel, gol sevincinde kolunda bulunan bandajdaki yazıları ekranlara gösterdi.
Sagiv Jehezkel'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara işaret eden bandajına saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim, 100. gün ve İsrail bayrağını simgeleyen işaretleri yer alıyordu.
Bunun üzerine Antalyaspor’dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Antalyaspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir.”
📌 Kamuoyunun Dikkatine!— Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) January 14, 2024
Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar… pic.twitter.com/Bu67KF27zp
Antalyaspor Başkanı Boztepe'den açıkama
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de konuya ilişkin yazılı açıklama yayımaldı.
Boztepe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Bugün oynadığımız Trabzonspor karşılaşmasında, Sagiv Jehezkel’in, Antalya’mın, Antalyaspor’umuzun ve ülkemizin hassasiyetlerine aykırı bir davranış içinde bulunduğunu üzüntü ve şaşkınlık ile takip ettim.
Kulübümüz resmi sosyal medya hesaplarında gol sonrası yapılan anlık paylaşım, konunun fark edilmesi ile birlikte anında kaldırılmıştır.
Sonunda hangi büyük başarı gelecekse bile bu tür davranışlara benim başkan olduğum süre içinde müsaade etmeyeceğimi tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Bizler sporun ve yeşil zeminin içinde kalmaya, futbolcularımızı din, dil, ırk ayrımı yapmadan sadece sporcu olarak görmeye devam ederken, spekülasyona neden olabilecek bu hareketi asla tasvip etmiyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da gereğini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.
📌 Kamuoyuna Duyurulur!— Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) January 14, 2024
Bugün oynadığımız Trabzonspor karşılaşmasında, Sagiv Jehezkel’in, Antalya’mın, Antalyaspor’umuzun ve ülkemizin hassasiyetlerine aykırı bir davranış içinde bulunduğunu üzüntü ve şaşkınlık ile takip ettim.
Kulübümüz resmi sosyal medya hesaplarında gol… pic.twitter.com/1jxA2dcKP0