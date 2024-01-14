Antalyaspor'un İsrailli futbolcu Jehezkel'in gol sevinci tepki çekti

Sonunda hangi büyük başarı gelecekse bile bu tür davranışlara benim başkan olduğum süre içinde müsaade etmeyeceğimi tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Bizler sporun ve yeşil zeminin içinde kalmaya, futbolcularımızı din, dil, ırk ayrımı yapmadan sadece sporcu olarak görmeye devam ederken, spekülasyona neden olabilecek bu hareketi asla tasvip etmiyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da gereğini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.