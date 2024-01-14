https://sputniknews.com.tr/20240114/hizbullah-israilin-askeri-noktalarina-saldirdi-1079632176.html

Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırdı

Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırdı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyinden İsrail'e ait sınır üzerindeki askeri noktalar ve yerleşim birimlerine farklı silahlarla saldırı... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T16:44+0300

2024-01-14T16:44+0300

2024-01-14T16:44+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

hizbullah

lübnan

ortadoğu

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Lübnan'dan İsrail'e doğru düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yapan Hizbullah, İsrail askerlerinin toplanma noktası olan Merc ve Hadab Yarun mevzisiyle birlikte Birket Rişe askeri noktasının uygun silahlarla vurulduğu ifade edildi.Ayrıca, İsrail'in sınır bölgesindeki Yuval yerleşim biriminde toplanan askerlerin bulunduğu nokta ile Metula yerleşim birimindeki askeri istihbarat teçhizatlarının füze ile hedef alındığı kaydedildi.1 İsrailli öldü, 1'i ağır yaralandıİsrail'in Times of Israel sitesinden geçilen habere göre, Hizbullah'ın Yuval yerleşim birimine anti-tank füze ile düzenlediği saldırıda sivil acil müdahale ekibinde yer alan 48 yaşındaki Barak Ayalon öldü.Saldırıda 70 yaşındaki bir kadının da ağır bir şekilde yaralandığı aktarıldı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

https://sputniknews.com.tr/20240110/israil-lubnanin-guneyinde-hizbullah-hedeflerini-vurdu-1079502403.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hizbullah, lübnan, ortadoğu