https://sputniknews.com.tr/20240110/israil-lubnanin-guneyinde-hizbullah-hedeflerini-vurdu-1079502403.html
İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerini vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerini vurdu
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı hedefleri vurduğunu duyurdu. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T13:21+0300
2024-01-10T13:21+0300
2024-01-10T13:21+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu (idf)
filistin
filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
hizbullah
lübnan
ortadoğu
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İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklamada, İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Lebbune bölgesinde Hizbullah'a ait bir askeri bina ve altyapıyı, gece saatlerinde de Kefr Şuba'da Hizbullah'a ait bir askeri komuta merkezini hedef aldığı kaydedildi.İsrail güçlerinin dün de El-Hayyam bölgesinde Hizbullah'a ait bir keşif merkezini imha ettiği belirtildi.Ayrıca sabah saatlerinde ordu güçlerinin En-Nakura beldesinde İsrail tarafına füze atılmak için kullanılan bir askeri yapıyı vurduğu ifade edildi.Hizbullah'tan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.
https://sputniknews.com.tr/20240110/israilden-hastanelerine-talimat-binlerce-yaraliyi-barindirmaya-hazirlanin-1079488279.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
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israil, israil ordusu (idf), filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hizbullah, lübnan, ortadoğu
israil, israil ordusu (idf), filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hizbullah, lübnan, ortadoğu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerini vurdu
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı hedefleri vurduğunu duyurdu.
İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklamada, İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Lebbune bölgesinde Hizbullah'a ait bir askeri bina ve altyapıyı, gece saatlerinde de Kefr Şuba'da Hizbullah'a ait bir askeri komuta merkezini hedef aldığı kaydedildi.
İsrail güçlerinin dün de El-Hayyam bölgesinde Hizbullah'a ait bir keşif merkezini imha ettiği belirtildi.
Ayrıca sabah saatlerinde ordu güçlerinin En-Nakura beldesinde İsrail tarafına füze atılmak için kullanılan bir askeri yapıyı vurduğu ifade edildi.
Hizbullah'tan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.