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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/israilden-hastanelerine-talimat-binlerce-yaraliyi-barindirmaya-hazirlanin-1079488279.html
İsrail’den hastanelerine talimat: Binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanın
İsrail’den hastanelerine talimat: Binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanın
Lübnan'daki Hizbullah ile gerilimin giderek artması, Gazze’de başlayan kıvılcımın Ortadoğu'yu saran yangına dönüşebileceği teorilerini doğrularken, İsrail... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T08:44+0300
2024-01-10T08:44+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu (idf)
hizbullah
lübnan
ortadoğu
doğu akdeniz
gazze
gazze şeridi
filistin
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, son günlerde ülkenin kuzey kesimde gerilimin artması üzerine hastanelere binlerce yaralıyı kabul etmeye hazırlanma talimatı verdi.Ülkenin kuzeyinde yer alan Safed'deki Ziv Hastanesi ve Nehariya'daki Celile Tıp Merkezinden de 'ıssız ada moduna', yani günlerce tıbbi malzeme, ilaç ve yiyecek olmadan kalma ihtimaline karşı hazırlık yapmasını isteyen bakanlık ayrıca kuzeydeki hastanelerden birkaç saat içinde acil durum moduna geçebilmeleri ve gerekirse yaralıların yalnızca sığınaklarda kabul edilmesini sağlamak için yüzde 50 doluluk oranını korumalarını talep etti.İsrail Sağlık Bakanlığı ayrıca sağlık personelinin yaralandığı veya yedek hizmete katılmak zorunda kaldığı bir duruma karşı hazırlık yaparken, bu nedenle yurt dışından yedek doktor ayarlıyor.İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman Tov da İsrail'deki tüm hastanelere, talep edilmesi halinde 24 saat içinde acil durum moduna geçebilecek şekilde hazırlıklı olmaları talimatını verdi.Buna göre hastaneler zorunlu hallerde barınaklara taşınacak, taburcu edilebilecek hastalar taburcu edilecek ve çok sayıda yaralıyı kabul etmeye hazırlanacak.Dünyanın farklı yerlerinde "gönüllü olarak İsrail'e yardım etme isteklerini dile getiren" yaklaşık 7 bin Yahudi doktor var ve gerekirse yardım için İsrail'e gelmeleri istenecek.İsrail'in 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi, 8 Ocak'ta da Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hasan Tavil'i suikastle öldürmesi üzerine İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar arttı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/israil-ordusu-son-24-saatte-27-israil-askeri-yaralandi-1079472518.html
israil
lübnan
gazze
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israil, israil ordusu (idf), hizbullah, lübnan, ortadoğu, doğu akdeniz, gazze, gazze şeridi, filistin
israil, israil ordusu (idf), hizbullah, lübnan, ortadoğu, doğu akdeniz, gazze, gazze şeridi, filistin

İsrail’den hastanelerine talimat: Binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanın

08:44 10.01.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail asker Gazze saldırı yaralı Filistin
İsrail asker Gazze saldırı yaralı Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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Lübnan'daki Hizbullah ile gerilimin giderek artması, Gazze’de başlayan kıvılcımın Ortadoğu'yu saran yangına dönüşebileceği teorilerini doğrularken, İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki hastanelere binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanmaları talimatı verdi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, son günlerde ülkenin kuzey kesimde gerilimin artması üzerine hastanelere binlerce yaralıyı kabul etmeye hazırlanma talimatı verdi.
Ülkenin kuzeyinde yer alan Safed'deki Ziv Hastanesi ve Nehariya'daki Celile Tıp Merkezinden de 'ıssız ada moduna', yani günlerce tıbbi malzeme, ilaç ve yiyecek olmadan kalma ihtimaline karşı hazırlık yapmasını isteyen bakanlık ayrıca kuzeydeki hastanelerden birkaç saat içinde acil durum moduna geçebilmeleri ve gerekirse yaralıların yalnızca sığınaklarda kabul edilmesini sağlamak için yüzde 50 doluluk oranını korumalarını talep etti.
İsrail Sağlık Bakanlığı ayrıca sağlık personelinin yaralandığı veya yedek hizmete katılmak zorunda kaldığı bir duruma karşı hazırlık yaparken, bu nedenle yurt dışından yedek doktor ayarlıyor.
İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman Tov da İsrail'deki tüm hastanelere, talep edilmesi halinde 24 saat içinde acil durum moduna geçebilecek şekilde hazırlıklı olmaları talimatını verdi.
Buna göre hastaneler zorunlu hallerde barınaklara taşınacak, taburcu edilebilecek hastalar taburcu edilecek ve çok sayıda yaralıyı kabul etmeye hazırlanacak.
Dünyanın farklı yerlerinde "gönüllü olarak İsrail'e yardım etme isteklerini dile getiren" yaklaşık 7 bin Yahudi doktor var ve gerekirse yardım için İsrail'e gelmeleri istenecek.
İsrail'in 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi, 8 Ocak'ta da Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hasan Tavil'i suikastle öldürmesi üzerine İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar arttı.
İsrail ordusu Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
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