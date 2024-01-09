https://sputniknews.com.tr/20240109/israil-ordusu-son-24-saatte-27-israil-askeri-yaralandi-1079472518.html

İsrail ordusu: Son 24 saatte 27 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusu: Son 24 saatte 27 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusu, son 24 saatte 23'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere, 27 İsrail subayı ve askerinin yaralandığını açıkladı. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T16:25+0300

2024-01-09T16:25+0300

2024-01-09T16:25+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

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İsrail ordusunun internet sitesindeki verilerde, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısının 2 bin 465'e yükseldiği yer aldı.Buna göre, son 24 saatte 23'ü Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 27 asker ve subayın yaralandığını aktarıldı.Ayrıca 50'si ağır yaralı olmak üzere 447 İsrail askerinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiği kaydedildi.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 519 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.İsrail ordusu, daha önce ‘güvenli olduğunu’ iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta kara saldırılarını genişlettiğini duyurmuştu.Başlarda Gazze'nin kuzeyinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, burada ikamet eden Filistinlilere Han Yunus dahil güneyde yer alan ve "güvenli olduğunu" iddia ettiği bölgelere geçmeleri çağrısında bulunmuştu.Aralık ayı başında Han Yunus'u ‘savaş bölgesi’ ilan eden İsrail ordusu, bölgede kara saldırıları başlatmıştı.Bu sabah yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Han Yunus'ta kara saldırılarını genişlettiği belirtildi.23 binden fazla kişi öldürüldüİsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hava, kara ve denizden aralıksız şekilde bombalıyor. Saldırılarda en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden oldu, 69 bin konut tamamen, 290 bin konut da kısmen yıkıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240109/israil-cumhurbaskani-adalet-divanindaki-soykirim-iddialarina-yanit-verdi-gaddarca-ve-mantiksizca-1079461659.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu