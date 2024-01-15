https://sputniknews.com.tr/20240115/tbmmde-bakanlar-bilgi-verecek-abdnin-teror-desteginin-gundeme-gelmesi-bekleniyor-1079665454.html

TBMM’de bakanlar bilgi verecek: ABD’nin terör desteğinin gündeme gelmesi bekleniyor

TBMM’de bakanlar bilgi verecek: ABD’nin terör desteğinin gündeme gelmesi bekleniyor

Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat Bölgesine yönelik bir aydır süren sızma girişimlerinin ardında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T15:10+0300

2024-01-15T15:10+0300

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türkiye

tbmm

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

milli savunma bakanlığı (msb)

yaşar güler

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türk askeri

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TBMM, 20 günlük aranın ardından terörle mücadele ve terörü lanetleyen Meclis Başkanlığı Tezkeresi'nin görüşmeleri başlayacak. Genel Kurul, salı günü saat 15.00'da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak.Genel Kurul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak kuzeyinde yaşanan terör saldırısı hakkında milletvekillerine bilgilendirmede bulunacak. Toplantının kapalı oturumda gerçekleşip, gerçekleşmeyeceği henüz netleşmezken, bakanlık milletvekillerini hangi konularda bilgilendireceği belli olmaya başladı.Fidan ve Güler'e toplamda 1 saat süre ayrılması bekleniyor. Bakanların sunumlarının ardından AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları adına hatiplerin söz alarak, Genel Kurul'da konuşacak. Toplantının kapalı oturumda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netleşmedi.Edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan'ın saldırı ile ilgili istihbarı bilgileri, Yaşar Güler'in de teknik değerlendirmeleri milletvekillerinin dikkatine sunması bekleniyor. Bu başlıklar arasında ABD’nin YPG’ye verdiği silahlarda yer alacak. Bu silahların Türk askerine yönelik saldırılarda kullanılıp kullanılmadığı gibi başlıkların gündeme geleceği belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240114/mitten-suleymaniyede-operasyon-pkk-mensubu-hasan-seburi-etkisiz-hale-getirildi-1079616272.html

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