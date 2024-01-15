https://sputniknews.com.tr/20240115/tbmmde-bakanlar-bilgi-verecek-abdnin-teror-desteginin-gundeme-gelmesi-bekleniyor-1079665454.html
TBMM’de bakanlar bilgi verecek: ABD’nin terör desteğinin gündeme gelmesi bekleniyor
TBMM’de bakanlar bilgi verecek: ABD’nin terör desteğinin gündeme gelmesi bekleniyor
Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat Bölgesine yönelik bir aydır süren sızma girişimlerinin ardında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T15:10+0300
2024-01-15T15:10+0300
2024-01-15T15:10+0300
türkiye
tbmm
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
yaşar güler
pençe-kilit harekatı
türk askeri
abd
pkk
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TBMM, 20 günlük aranın ardından terörle mücadele ve terörü lanetleyen Meclis Başkanlığı Tezkeresi'nin görüşmeleri başlayacak. Genel Kurul, salı günü saat 15.00'da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak.Genel Kurul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak kuzeyinde yaşanan terör saldırısı hakkında milletvekillerine bilgilendirmede bulunacak. Toplantının kapalı oturumda gerçekleşip, gerçekleşmeyeceği henüz netleşmezken, bakanlık milletvekillerini hangi konularda bilgilendireceği belli olmaya başladı.Fidan ve Güler'e toplamda 1 saat süre ayrılması bekleniyor. Bakanların sunumlarının ardından AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları adına hatiplerin söz alarak, Genel Kurul'da konuşacak. Toplantının kapalı oturumda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netleşmedi.Edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan'ın saldırı ile ilgili istihbarı bilgileri, Yaşar Güler'in de teknik değerlendirmeleri milletvekillerinin dikkatine sunması bekleniyor. Bu başlıklar arasında ABD’nin YPG’ye verdiği silahlarda yer alacak. Bu silahların Türk askerine yönelik saldırılarda kullanılıp kullanılmadığı gibi başlıkların gündeme geleceği belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240114/mitten-suleymaniyede-operasyon-pkk-mensubu-hasan-seburi-etkisiz-hale-getirildi-1079616272.html
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pkk abd bağlantısı,abdnin pkkya verdiği silahlar,terör saldırısı,abd silahları,abd pkk ilişkisi
pkk abd bağlantısı,abdnin pkkya verdiği silahlar,terör saldırısı,abd silahları,abd pkk ilişkisi
TBMM’de bakanlar bilgi verecek: ABD’nin terör desteğinin gündeme gelmesi bekleniyor
Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat Bölgesine yönelik bir aydır süren sızma girişimlerinin ardında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TBMM’de bilgilendirme yapacak. Bu bilgilendirme sırasında ABD’nin PYD’ye verdiği silahların da gündeme gelmesi bekleniyor.
TBMM, 20 günlük aranın ardından terörle mücadele ve terörü lanetleyen Meclis Başkanlığı Tezkeresi'nin görüşmeleri başlayacak. Genel Kurul, salı günü saat 15.00'da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak.
Genel Kurul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak kuzeyinde yaşanan terör saldırısı hakkında milletvekillerine bilgilendirmede bulunacak. Toplantının kapalı oturumda gerçekleşip, gerçekleşmeyeceği henüz netleşmezken, bakanlık milletvekillerini hangi konularda bilgilendireceği belli olmaya başladı.
Fidan ve Güler'e toplamda 1 saat süre ayrılması bekleniyor. Bakanların sunumlarının ardından AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları adına hatiplerin söz alarak, Genel Kurul'da konuşacak. Toplantının kapalı oturumda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netleşmedi.
Edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan'ın saldırı ile ilgili istihbarı bilgileri, Yaşar Güler'in de teknik değerlendirmeleri milletvekillerinin dikkatine sunması bekleniyor. Bu başlıklar arasında ABD’nin YPG’ye verdiği silahlarda yer alacak. Bu silahların Türk askerine yönelik saldırılarda kullanılıp kullanılmadığı gibi başlıkların gündeme geleceği belirtiliyor.