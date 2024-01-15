https://sputniknews.com.tr/20240115/rusyanin-belgorod-bolgesinde-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1079679512.html

Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı düşürüldü

Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı düşürüldü

Rusya’nın Belgorod şehrine yaklaşmakta olan Ukrayna insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T23:56+0300

2024-01-15T23:56+0300

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ukrayna krizi

belgorod

iha

ukrayna krizi

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod Bölgesi’nin Belgorod ilçesinde hava savunma sistemi, şehre yaklaşmakta olan uçak tipi İHA’yı vurdu. Acil müdahale servisleri yerdeki durumu inceliyor. Ön belirlemelere göre etkilenen yok” diye yazdı.Gladkov, iki bahçeli bir evde hasar meydana geldiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240114/dev-icecek-sirketi-pepsico-ukrayna-ordusuyla-alakali-reklamlarin-yasaklandigini-duyurdu--1079641326.html

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belgorod, iha, ukrayna krizi