https://sputniknews.com.tr/20240115/rusyanin-belgorod-bolgesinde-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1079679512.html
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Rusya’nın Belgorod şehrine yaklaşmakta olan Ukrayna insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T23:56+0300
2024-01-15T23:56+0300
2024-01-15T23:58+0300
ukrayna krizi
belgorod
iha
ukrayna krizi
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod Bölgesi’nin Belgorod ilçesinde hava savunma sistemi, şehre yaklaşmakta olan uçak tipi İHA’yı vurdu. Acil müdahale servisleri yerdeki durumu inceliyor. Ön belirlemelere göre etkilenen yok” diye yazdı.Gladkov, iki bahçeli bir evde hasar meydana geldiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240114/dev-icecek-sirketi-pepsico-ukrayna-ordusuyla-alakali-reklamlarin-yasaklandigini-duyurdu--1079641326.html
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belgorod, iha, ukrayna krizi
belgorod, iha, ukrayna krizi
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı düşürüldü
23:56 15.01.2024 (güncellendi: 23:58 15.01.2024)
Rusya’nın Belgorod şehrine yaklaşmakta olan Ukrayna insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod Bölgesi’nin Belgorod ilçesinde hava savunma sistemi, şehre yaklaşmakta olan uçak tipi İHA’yı vurdu. Acil müdahale servisleri yerdeki durumu inceliyor. Ön belirlemelere göre etkilenen yok” diye yazdı.
Gladkov, iki bahçeli bir evde hasar meydana geldiğini belirtti.