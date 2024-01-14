https://sputniknews.com.tr/20240114/dev-icecek-sirketi-pepsico-ukrayna-ordusuyla-alakali-reklamlarin-yasaklandigini-duyurdu--1079641326.html
Dev içeçek şirketi PepsiCo, Ukrayna ordusuyla alakalı reklamların yasaklandığını duyurdu
Dev içeçek şirketi PepsiCo, Ukrayna ordusuyla alakalı reklamların yasaklandığını duyurdu
ABD merkezli dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden olan PepsiCo, Ukrayna ordusunun reklamlarının ve düşmanlık içeren herhangi reklam yapan... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T19:27+0300
2024-01-14T19:27+0300
2024-01-14T19:27+0300
ukrayna krizi
pepsico
ukrayna
ukrayna ordusu
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Rusya'da bulunmaya devam eden firmaları suçlayarak bu firmalara uluslararası baskı yapmaya çalışan Ukrayna platformu B4 internet sitesinde, ABD merkezli dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden olan PepsiCo'nun Ukraynalı şirketlere yeni şartlar getirdiği yazıldı. Edinilen bilgilere göre, PepsiCo'nun potansiyel pazarlama ortaklarına gönderdiği bir e-posta metninde, "Hiçbir şekilde savaş, askeri eylemler, saldırganlık, askerler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hakkında bahsetmeyin. Ayrıca reklamlarda Ukrayna ve ordusunu destekleme ve 'güvensizlik' hissi yaratan olumsuz çağrışımlara izin verilmemektedir" ifadelerine yer verildi.Organizasyonun belirttiğine göre, PepsiCo, geçen yıl sonbaharda yeni reklam ortakları arayışında bu taleplerini ortaya koydu.
https://sputniknews.com.tr/20240114/zaharova-washingtonun-ukraynaya-tahsis-ettigi-fonlar-abdye-iade-ediliyor-1079636605.html
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pepsico, ukrayna, ukrayna ordusu
pepsico, ukrayna, ukrayna ordusu
Dev içeçek şirketi PepsiCo, Ukrayna ordusuyla alakalı reklamların yasaklandığını duyurdu
ABD merkezli dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden olan PepsiCo, Ukrayna ordusunun reklamlarının ve düşmanlık içeren herhangi reklam yapan firmalar ile çalışmayacağını duyurdu.
Rusya'da bulunmaya devam eden firmaları suçlayarak bu firmalara uluslararası baskı yapmaya çalışan Ukrayna platformu B4 internet sitesinde, ABD merkezli dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden olan PepsiCo'nun Ukraynalı şirketlere yeni şartlar getirdiği yazıldı.
Edinilen bilgilere göre, PepsiCo'nun potansiyel pazarlama ortaklarına gönderdiği bir e-posta metninde, "Hiçbir şekilde savaş, askeri eylemler, saldırganlık, askerler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hakkında bahsetmeyin. Ayrıca reklamlarda Ukrayna ve ordusunu destekleme ve 'güvensizlik' hissi yaratan olumsuz çağrışımlara izin verilmemektedir" ifadelerine yer verildi.
Organizasyonun belirttiğine göre, PepsiCo, geçen yıl sonbaharda yeni reklam ortakları arayışında bu taleplerini ortaya koydu.