https://sputniknews.com.tr/20240114/dev-icecek-sirketi-pepsico-ukrayna-ordusuyla-alakali-reklamlarin-yasaklandigini-duyurdu--1079641326.html

Dev içeçek şirketi PepsiCo, Ukrayna ordusuyla alakalı reklamların yasaklandığını duyurdu

Dev içeçek şirketi PepsiCo, Ukrayna ordusuyla alakalı reklamların yasaklandığını duyurdu

ABD merkezli dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden olan PepsiCo, Ukrayna ordusunun reklamlarının ve düşmanlık içeren herhangi reklam yapan... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T19:27+0300

2024-01-14T19:27+0300

2024-01-14T19:27+0300

ukrayna krizi

pepsico

ukrayna

ukrayna ordusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103483/98/1034839819_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_b7da2a0f5dbc584c338042b42cd8f328.jpg

Rusya'da bulunmaya devam eden firmaları suçlayarak bu firmalara uluslararası baskı yapmaya çalışan Ukrayna platformu B4 internet sitesinde, ABD merkezli dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden olan PepsiCo'nun Ukraynalı şirketlere yeni şartlar getirdiği yazıldı. Edinilen bilgilere göre, PepsiCo'nun potansiyel pazarlama ortaklarına gönderdiği bir e-posta metninde, "Hiçbir şekilde savaş, askeri eylemler, saldırganlık, askerler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hakkında bahsetmeyin. Ayrıca reklamlarda Ukrayna ve ordusunu destekleme ve 'güvensizlik' hissi yaratan olumsuz çağrışımlara izin verilmemektedir" ifadelerine yer verildi.Organizasyonun belirttiğine göre, PepsiCo, geçen yıl sonbaharda yeni reklam ortakları arayışında bu taleplerini ortaya koydu.

https://sputniknews.com.tr/20240114/zaharova-washingtonun-ukraynaya-tahsis-ettigi-fonlar-abdye-iade-ediliyor-1079636605.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pepsico, ukrayna, ukrayna ordusu