https://sputniknews.com.tr/20240115/rusya-sorusturma-komitesi-ozel-harekata-dair-yalan-haberler-hakkinda-270ten-fazla-dava-acildi-1079668527.html

Rusya Soruşturma Komitesi: Özel harekata dair yalan haberler hakkında 270'ten fazla dava açıldı

Rusya Soruşturma Komitesi: Özel harekata dair yalan haberler hakkında 270'ten fazla dava açıldı

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, yaklaşık 2 yıl içinde özel askeri harekatla ilgili yalan haberler nedeniyle 270'ten fazla ceza davası... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T16:56+0300

2024-01-15T16:56+0300

2024-01-15T16:56+0300

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ukrayna krizi

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yalan haber

soruşturma

dezenformasyon

aleksandr bastrikin

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Sputnik'e demeç veren Bastrıkin, "Geçen yıl, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin eylemleri hakkındaki kasıtlı yanlış bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasına ilişkin Ceza Kanunu maddesi uyarınca 90 ceza davası, bu tür bilgilerin yayılmasının ceza kapsamına alındığı tarihten itibaren ise toplamda 273 dava açılmış olup 136 kişi hakkındaki 134 dava yargıya taşındı" dedi.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin itibarsızlaştırılması hakkında 81 ceza davası açıldığını kaydeden Bastrıkin, yürütülen soruşturmalar sonucunda 45 kişi hakkındaki 44 davanın yargıya taşındığını belirtti.Bu arada Bastrıkin, Donbass ve Novorossiya sakinlerine karşı suç işleyen ve bu tür suçların hazırlanmasın ve icrasında yer alan tüm kişilerin eylemlerinin hukuki incelemeye tabi tutulacağını söyledi.Bu çalışmanın sadece hukuki değil, aynı zamanda tarihi açıdan da önem taşıdığını belirten Bastrıkin, zira gelecek nesillerin Donbass sakinlerinin ne tür zorlukları aştıklarını bilmesi gerektiğinin altını çizdi.Rusya Soruşturma Komitesi'nin 2014 yılından bu yana Donbass'taki zulümlerle ilgili 4 binden fazla ceza davası açtığını bildiren Bastrıkin, "200'den fazla Ukraynalı asker, sivilleri öldürmek, sivillere ve esirlere zalimce muamele etmek suçlarından müebbet hapis de dahil uzun hapis cezalarına çarptırıldı. Bunlar arasında yasaklı Azov Taburu'nun onlarca üyesi de var" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231207/rus-senator-kosacev-ruslarin-ukrayna-tehditlerinden-korunmasina-yonelik-oneriler-hazirlaniyor-1078190635.html

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rusya soruşturma komitesi, ukrayna, ukrayna krizi, askeri operasyon, yalan haber, soruşturma, dezenformasyon, aleksandr bastrikin