https://sputniknews.com.tr/20231207/rus-senator-kosacev-ruslarin-ukrayna-tehditlerinden-korunmasina-yonelik-oneriler-hazirlaniyor-1078190635.html

Rus senatör Kosaçev: Rusların Ukrayna tehditlerinden korunmasına yönelik öneriler hazırlanıyor

Rus senatör Kosaçev: Rusların Ukrayna tehditlerinden korunmasına yönelik öneriler hazırlanıyor

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, Federasyon Konseyi’nin Rusları Ukrayna'dan gelecek tehditlerden korumak için öneriler hazırlayacağını... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T17:25+0300

2023-12-07T17:25+0300

2023-12-07T17:25+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

federasyon konseyi

konstantin kosaçev

moskova

rusya soruşturma komitesi

verhovna rada

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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Sputnik’e demecinde, Federasyon Konseyi'nin savunma ve dış ilişkiler komiteleri ile diğer ilgili departmanlara, 13 Aralık'a kadar Rus siyasi ve tanınmış şahsiyetlerinin Ukrayna'dan gelen terör tehditlerinden korunmasına yönelik öneriler hazırlamaları talimatı verildiğini söyledi.Kosaçev, “İki komiteye, diğer ilgili departmanlarla birlikte Federasyon Konseyi’nin 13 Aralık’taki bir sonraki toplantısına kadar Rusya Federasyonu topraklarında bulunan ve bu tür terör eylemlerinin potansiyel hedefi olan siyasi ve tanınmış şahsiyetlerin, gazetecilerin ve insan hakları savunucularının güvenliğini sağlamaya ve aynı zamanda uluslararası toplumu Ukrayna makamlarının ilgili suç eylemlerini mutlak olarak reddeden ve kınanayan tutumlarını pekiştirmeye yönelik hazırlanan önerileri sunmaları talimatı verildi” dedi.Kosaçev, Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’nın eski milletvekili İlya Kiva'nın Moskova bölgesinde öldürülmesini, arkasında Kiev'in olduğu bir devlet terörü eylemi olarak nitelendirerek, Kiev rejiminin aynı zamanda Rusya’nın birçok siyasi ve tanınmış şahsiyetilerinin yanı sıra medya mensuplarına da tehditler yöneltiğini vurguladı.Rusya Soruşturma Komitesi: Kiva’nın vücudunda iki kurşun yarası bulunduRusya Soruşturma Komitesi Moskova Bölge İdaresi Başkan Yardımcısı Olga Vradiy de Sputnik’e demecinde, Moskova bölgesinde öldürülen İlya Kiva’nın vücudunda iki kurşun yarası bulunduğunu söyledi.Vradiy, olayla ilgili açılan cinayet davasının üzerinde en deneyimli müfettişlerin ve kriminologların çalıştığını belirterek, "Müfettişler ve kriminologlar olay mahallindeki incelemeleri sırasında, iki tabanca mermisi kovanı, mermiler ve diğer eşyalar buldu. Ayrıca maktulün otomobilini ve son aylarda yaşadığı otel odasını da inceledi. Vücudunda iki kurşun yarası tespit edildi” dedi.Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’nın eski milletvekili İlya Kiva, dün akşam saatlerinde Moskova Bölgesi’nin Odintsovo ilçesindeki yazlık sitesinin park alanında kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla başından vurularak, olay yerinde hayatını kaybettmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231206/lugansk-halk-cumhuriyeti-milletvekiline-suikast-1078148489.html

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