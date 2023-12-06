https://sputniknews.com.tr/20231206/lugansk-halk-cumhuriyeti-milletvekiline-suikast-1078148489.html
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
Rusya Federasyonu'na bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Konseyi Milletvekili Oleg Popov'un, aracında meydana gelen patlama sonucunda hayatını... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T19:26+0300
2023-12-06T19:26+0300
2023-12-06T19:26+0300
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
milletvekili
rus
ukrayna ordusu
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LHC’den bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, LHC Halk Konseyi Üyesi Oleg Popov, Lugansk'ta otomobilinde meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybetti.Kaynak, “Oleg Popov, Lugansk'ta aracında meydana gelen patlama sonucunda öldü” dedi.Bir süre önce Sputnik muhabiri, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin başkentinin merkezindeki Avangard stadyumunun yakınında bir aracın yandığını, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231205/ukraynanin-aldigi-leopard-tanklarinin-kaderi-belli-oldu-1078090652.html
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), milletvekili, rus, ukrayna ordusu
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), milletvekili, rus, ukrayna ordusu
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
Rusya Federasyonu'na bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Konseyi Milletvekili Oleg Popov'un, aracında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybettiği iddia edildi.
LHC’den bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, LHC Halk Konseyi Üyesi Oleg Popov, Lugansk'ta otomobilinde meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybetti.
Kaynak, “Oleg Popov, Lugansk'ta aracında meydana gelen patlama sonucunda öldü” dedi.
Bir süre önce Sputnik muhabiri, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin başkentinin merkezindeki Avangard stadyumunun yakınında bir aracın yandığını, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü bildirmişti.