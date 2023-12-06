https://sputniknews.com.tr/20231206/lugansk-halk-cumhuriyeti-milletvekiline-suikast-1078148489.html

Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast

Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast

Rusya Federasyonu'na bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Konseyi Milletvekili Oleg Popov'un, aracında meydana gelen patlama sonucunda hayatını... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T19:26+0300

2023-12-06T19:26+0300

2023-12-06T19:26+0300

ukrayna krizi

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

milletvekili

rus

ukrayna ordusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077202367_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_cf74433792102c6bdda9aa878ee87ec7.jpg

LHC’den bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, LHC Halk Konseyi Üyesi Oleg Popov, Lugansk'ta otomobilinde meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybetti.Kaynak, “Oleg Popov, Lugansk'ta aracında meydana gelen patlama sonucunda öldü” dedi.Bir süre önce Sputnik muhabiri, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin başkentinin merkezindeki Avangard stadyumunun yakınında bir aracın yandığını, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231205/ukraynanin-aldigi-leopard-tanklarinin-kaderi-belli-oldu-1078090652.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lugansk halk cumhuriyeti (lhc), milletvekili, rus, ukrayna ordusu