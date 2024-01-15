Rus uzman Fitin: ABD, Filistin’e destek veren ülkeleri yıldırmak istiyor

“ABD ve İngiltere’nin bu çatışmayı büyük bir savaşa dönüştürmesi ihtimali pek küçük, ama hedeflerine ulaşmak için çalışacaklar. Amaçları, gemilerinin Süveyş Kanalı’ndan geçişini güvenli yapmak, ama bu tek hedef değil. Önemli görevlerinden biri, bölgede patron ve hakiminin kim olduğunu göstermek. Arap ülkelerinin büyük kısmının Filistin’e destek vererek İsrail’e karşı birleştiği bir ortamda, belli ki Amerikalılar onları yıldırmak ve koalisyon kurmalarına engel olmak istiyor. Bu çatışmadaki gelişmeler büyük ölçüde Gazze’deki duruma bağlı olacak.”