https://sputniknews.com.tr/20240115/israil-kabinesi-15-milyar-dolarlik-ek-harcamayi-iceren-savas-butcesini-onayladi-1079676794.html

İsrail kabinesi 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren 'savaş bütçesini' onayladı

İsrail kabinesi 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren 'savaş bütçesini' onayladı

İsrail hükümeti, 2024 yılı için ordu, polis ve savaştan etkilenenlere tazminatları da kapsayan 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren bütçeyi kabul etti... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T20:39+0300

2024-01-15T20:39+0300

2024-01-15T20:39+0300

israil

savaş

kabine

israil- filistin çatışması

bütçe

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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kabine 2024 yılı bütçesinde Gazze'deki 'savaş' nedeniyle yapılacak değişikliği onaylayarak, 15 milyar dolarlık ek harcamayı onayladı.15 milyar dolarlık ek fonun savunma, savaştan etkilenenlere tazminat, polis, sağlık ve eğitim gibi alanlar için kullanılacağı belirtildi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bütçenin onaylanmasından önce yaptığı açıklamada, bunun bir 'savaş bütçesi' olduğunu kaydederek, bütçenin yedek askerler ve ailelerinin yanı sıra bakanlıkların da ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240115/israil-filistin-catismasinda-100-gun-geride-kaldi-gazzede-24-binden-fazla-sivil-hayatini-kaybetti--1079651414.html

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