https://sputniknews.com.tr/20240115/israil-kabinesi-15-milyar-dolarlik-ek-harcamayi-iceren-savas-butcesini-onayladi-1079676794.html
İsrail kabinesi 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren 'savaş bütçesini' onayladı
İsrail kabinesi 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren 'savaş bütçesini' onayladı
İsrail hükümeti, 2024 yılı için ordu, polis ve savaştan etkilenenlere tazminatları da kapsayan 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren bütçeyi kabul etti... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T20:39+0300
2024-01-15T20:39+0300
2024-01-15T20:39+0300
israil
savaş
kabine
israil- filistin çatışması
bütçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/17/1076628434_0:113:3000:1801_1920x0_80_0_0_af2372ba1d3eda8923a2b6179ff8e11d.jpg
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kabine 2024 yılı bütçesinde Gazze'deki 'savaş' nedeniyle yapılacak değişikliği onaylayarak, 15 milyar dolarlık ek harcamayı onayladı.15 milyar dolarlık ek fonun savunma, savaştan etkilenenlere tazminat, polis, sağlık ve eğitim gibi alanlar için kullanılacağı belirtildi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bütçenin onaylanmasından önce yaptığı açıklamada, bunun bir 'savaş bütçesi' olduğunu kaydederek, bütçenin yedek askerler ve ailelerinin yanı sıra bakanlıkların da ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240115/israil-filistin-catismasinda-100-gun-geride-kaldi-gazzede-24-binden-fazla-sivil-hayatini-kaybetti--1079651414.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/17/1076628434_225:0:2777:1914_1920x0_80_0_0_8eec13c040cb7a02c8e9353b18d4ecd2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, savaş, kabine, bütçe
israil, savaş, kabine, bütçe
İsrail kabinesi 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren 'savaş bütçesini' onayladı
İsrail hükümeti, 2024 yılı için ordu, polis ve savaştan etkilenenlere tazminatları da kapsayan 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren bütçeyi kabul etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, bütçenin onaylanmasından önce yaptığı açıklamada, bunun bir 'savaş bütçesi' olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kabine 2024 yılı bütçesinde Gazze'deki 'savaş' nedeniyle yapılacak değişikliği onaylayarak, 15 milyar dolarlık ek harcamayı onayladı.
15 milyar dolarlık ek fonun savunma, savaştan etkilenenlere tazminat, polis, sağlık ve eğitim gibi alanlar için kullanılacağı belirtildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bütçenin onaylanmasından önce yaptığı açıklamada, bunun bir 'savaş bütçesi' olduğunu kaydederek, bütçenin yedek askerler ve ailelerinin yanı sıra bakanlıkların da ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.