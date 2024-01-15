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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/israil-filistin-catismasinda-100-gun-geride-kaldi-gazzede-24-binden-fazla-sivil-hayatini-kaybetti--1079651414.html
İsrail-Filistin çatışmasında 100 gün geride kaldı: Gazze'de 24 binden fazla sivil hayatını kaybetti
İsrail-Filistin çatışmasında 100 gün geride kaldı: Gazze'de 24 binden fazla sivil hayatını kaybetti
İsrail-Filistin çatışmasında 100 günlük bilançoda 24 binden fazla sivil hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı. Sputnik, Filistin'in 'Aksa Tufanı... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T10:39+0300
2024-01-15T10:39+0300
israil- filistin çatışması
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7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail' sürpriz bir saldırı başlatmasının ardından buna karşılık İsrail'in 'Demir Kılıçlar Operasyonu' misillemesiyle Filistin-İsrail çatışmasında 24 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Çatışma sonrası Gazze Şeridi'nde binlerce kişi evsiz kaldı. İsrail tarafından açıklanan verilere göre ise 500'ü askeri personel olmak üzere bin 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.Mahkum takasları ve insani yardım dağıtımının gerçekleştiği sürede çatışma kısa bir süreliğine durdu. Ardından hava saldırıların ve füze atışlarının yeniden başladığı çatışmada, Gazze Şeridi'nde hastaneler hedef alındı. Sağlık sisteminin çöktüğü Filistin'de binlerce Filistinli yardım çağrısında bulundu.Lübnan Hizbullahı ve Yemen'in kuzey ve orta kesiminde iktidarda bulunan Ensarullah (Husiler) grubu çatışmaya dahil oldu.Güney Afrika, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) 'soykırım yapmak' ve '1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme'yi ihlal etmek' suçlamasıyla dava açtı.
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İsrail Filistin savaşında 100 gün geride kaldı
İsrail Filistin savaşında 100 gün geride kaldı
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video, видео, israil-filistin, gazze şeridi, gazze, benyamin netanyahu, hamas, hamas

İsrail-Filistin çatışmasında 100 gün geride kaldı: Gazze'de 24 binden fazla sivil hayatını kaybetti

10:39 15.01.2024
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İsrail-Filistin çatışmasında 100 günlük bilançoda 24 binden fazla sivil hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı. Sputnik, Filistin'in 'Aksa Tufanı Operasyonu'ndan İsrail'in 'Demir Kılıçlar Operasyonu'na kadar geçen sürede yaşananları derledi.
7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail' sürpriz bir saldırı başlatmasının ardından buna karşılık İsrail'in 'Demir Kılıçlar Operasyonu' misillemesiyle Filistin-İsrail çatışmasında 24 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

Çatışma sonrası Gazze Şeridi'nde binlerce kişi evsiz kaldı.
İsrail tarafından açıklanan verilere göre ise 500'ü askeri personel olmak üzere bin 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.
Mahkum takasları ve insani yardım dağıtımının gerçekleştiği sürede çatışma kısa bir süreliğine durdu.
Ardından hava saldırıların ve füze atışlarının yeniden başladığı çatışmada, Gazze Şeridi'nde hastaneler hedef alındı.
Sağlık sisteminin çöktüğü Filistin'de binlerce Filistinli yardım çağrısında bulundu.
Lübnan Hizbullahı ve Yemen'in kuzey ve orta kesiminde iktidarda bulunan Ensarullah (Husiler) grubu çatışmaya dahil oldu.
Güney Afrika, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) 'soykırım yapmak' ve '1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme'yi ihlal etmek' suçlamasıyla dava açtı.
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