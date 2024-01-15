https://sputniknews.com.tr/20240115/israil-filistin-catismasinda-100-gun-geride-kaldi-gazzede-24-binden-fazla-sivil-hayatini-kaybetti--1079651414.html

İsrail-Filistin çatışmasında 100 gün geride kaldı: Gazze'de 24 binden fazla sivil hayatını kaybetti

İsrail-Filistin çatışmasında 100 gün geride kaldı: Gazze'de 24 binden fazla sivil hayatını kaybetti

İsrail-Filistin çatışmasında 100 günlük bilançoda 24 binden fazla sivil hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı. Sputnik, Filistin'in 'Aksa Tufanı... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T10:39+0300

2024-01-15T10:39+0300

2024-01-15T10:39+0300

israil- filistin çatışması

video

israil-filistin

gazze şeridi

gazze

benyamin netanyahu

hamas

hamas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0f/1079650965_26:0:3176:1772_1920x0_80_0_0_44e5e40d40d9372a69991fa4bdf9afd3.png

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail' sürpriz bir saldırı başlatmasının ardından buna karşılık İsrail'in 'Demir Kılıçlar Operasyonu' misillemesiyle Filistin-İsrail çatışmasında 24 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Çatışma sonrası Gazze Şeridi'nde binlerce kişi evsiz kaldı. İsrail tarafından açıklanan verilere göre ise 500'ü askeri personel olmak üzere bin 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.Mahkum takasları ve insani yardım dağıtımının gerçekleştiği sürede çatışma kısa bir süreliğine durdu. Ardından hava saldırıların ve füze atışlarının yeniden başladığı çatışmada, Gazze Şeridi'nde hastaneler hedef alındı. Sağlık sisteminin çöktüğü Filistin'de binlerce Filistinli yardım çağrısında bulundu.Lübnan Hizbullahı ve Yemen'in kuzey ve orta kesiminde iktidarda bulunan Ensarullah (Husiler) grubu çatışmaya dahil oldu.Güney Afrika, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) 'soykırım yapmak' ve '1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme'yi ihlal etmek' suçlamasıyla dava açtı.

gazze şeridi

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

İsrail Filistin savaşında 100 gün geride kaldı İsrail Filistin savaşında 100 gün geride kaldı 2024-01-15T10:39+0300 true PT2M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, видео, israil-filistin, gazze şeridi, gazze, benyamin netanyahu, hamas, hamas