https://sputniknews.com.tr/20240115/putin-hindistan-basbakani-modi-ile-telefonda-gorustu-1079669267.html
Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile telefonda görüştü
Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken, görüşmede BRICS ve Ukrayna konuları ele alındı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T17:14+0300
2024-01-15T17:14+0300
2024-01-15T17:14+0300
dünya
rusya
hindistan
vladimir putin
narendra modi
brics
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/06/1051490730_0:0:2437:1372_1920x0_80_0_0_559741ace886abb149888037cb0743de.jpg
Kremlin basın servisi tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere bir dizi uluslararası konuya da değinildi” ifadeleri kullanılırken, Putin ve Modi’nin ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik güncel konuları da ele alarak bir dizi alanda verimli işbirliğine dikkat çektikleri vurgulandı.İki liderin ticaret, ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği, enerji, ulaştırma ve lojistik alanlarındaki işbirliğini masaya yatırdığı telefon görüşmesinde, Uzak Doğu'daki ortak çalışmaların da başarılı bir şekilde geliştiğine dikkat çektiği kaydedildi.Rusya’nın bu yıl dönem başkanı olduğu BRICS’in (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) de istişare edildiği görüşmede, Modi, Rusya'nın BRICS nezdindeki amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.Ukrayna konusunun da karşılıklı değerlendirildiği görüşmede, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.Kremlin, her iki liderin de ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini ifade ettiği görüşmede, yaklaşan seçimlerde birbirlerine başarılar dilediğini de vurguladı.Aralık ayında Putin, Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Jaishankar ile Kremlin'de bir araya gelmişti.Görüşmelerde diğer konuların yanı sıra Ukrayna'daki çatışmaya da değinilirken, Putin, Narendra Modi'nin meselenin barışçıl bir şekilde çözülmesi için mümkün olan her şeyi yapmaya istekli olduğunun altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240112/hint-askeri-uzman-abd-ortadoguda-cigneyebileceginden-fazlasini-isirmaya-calisiyor-1079580662.html
rusya
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/06/1051490730_117:0:2284:1625_1920x0_80_0_0_e2ce26fcbf0f80b3ce03fd8bfac8c19a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, hindistan, vladimir putin, narendra modi, brics, ukrayna krizi
rusya, hindistan, vladimir putin, narendra modi, brics, ukrayna krizi
Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken, görüşmede BRICS ve Ukrayna konuları ele alındı.
Kremlin basın servisi tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere bir dizi uluslararası konuya da değinildi” ifadeleri kullanılırken, Putin ve Modi’nin ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik güncel konuları da ele alarak bir dizi alanda verimli işbirliğine dikkat çektikleri vurgulandı.
İki liderin ticaret, ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği, enerji, ulaştırma ve lojistik alanlarındaki işbirliğini masaya yatırdığı telefon görüşmesinde, Uzak Doğu'daki ortak çalışmaların da başarılı bir şekilde geliştiğine dikkat çektiği kaydedildi.
Rusya’nın bu yıl dönem başkanı olduğu BRICS’in (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) de istişare edildiği görüşmede, Modi, Rusya'nın BRICS
nezdindeki amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Ukrayna konusunun da karşılıklı değerlendirildiği görüşmede, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.
Kremlin, her iki liderin de ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini ifade ettiği görüşmede, yaklaşan seçimlerde birbirlerine başarılar dilediğini de vurguladı.
Aralık ayında Putin, Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Jaishankar ile Kremlin'de bir araya gelmişti.
Görüşmelerde diğer konuların yanı sıra Ukrayna'daki çatışmaya da değinilirken, Putin, Narendra Modi'nin meselenin barışçıl bir şekilde çözülmesi için mümkün olan her şeyi yapmaya istekli olduğunun altını çizmişti.