https://sputniknews.com.tr/20240115/putin-hindistan-basbakani-modi-ile-telefonda-gorustu-1079669267.html

Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile telefonda görüştü

Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken, görüşmede BRICS ve Ukrayna konuları ele alındı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T17:14+0300

2024-01-15T17:14+0300

2024-01-15T17:14+0300

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Kremlin basın servisi tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere bir dizi uluslararası konuya da değinildi” ifadeleri kullanılırken, Putin ve Modi’nin ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik güncel konuları da ele alarak bir dizi alanda verimli işbirliğine dikkat çektikleri vurgulandı.İki liderin ticaret, ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği, enerji, ulaştırma ve lojistik alanlarındaki işbirliğini masaya yatırdığı telefon görüşmesinde, Uzak Doğu'daki ortak çalışmaların da başarılı bir şekilde geliştiğine dikkat çektiği kaydedildi.Rusya’nın bu yıl dönem başkanı olduğu BRICS’in (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) de istişare edildiği görüşmede, Modi, Rusya'nın BRICS nezdindeki amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.Ukrayna konusunun da karşılıklı değerlendirildiği görüşmede, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.Kremlin, her iki liderin de ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini ifade ettiği görüşmede, yaklaşan seçimlerde birbirlerine başarılar dilediğini de vurguladı.Aralık ayında Putin, Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Jaishankar ile Kremlin'de bir araya gelmişti.Görüşmelerde diğer konuların yanı sıra Ukrayna'daki çatışmaya da değinilirken, Putin, Narendra Modi'nin meselenin barışçıl bir şekilde çözülmesi için mümkün olan her şeyi yapmaya istekli olduğunun altını çizmişti.

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