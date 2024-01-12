https://sputniknews.com.tr/20240112/hint-askeri-uzman-abd-ortadoguda-cigneyebileceginden-fazlasini-isirmaya-calisiyor-1079580662.html

Hint askeri uzman: ABD Ortadoğu'da çiğneyebileceğinden fazlasını ısırmaya çalışıyor

Hint askeri uzman: ABD Ortadoğu'da çiğneyebileceğinden fazlasını ısırmaya çalışıyor

Hindistan ordusunda görevli Yarbay Jamal Sodhi, ABD ve İngiltere'nin Husi hedeflerine saldırı düzenleyerek İran merkezli Direniş Ekseni hareketinin onlardan... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T16:47+0300

2024-01-12T16:47+0300

2024-01-12T16:47+0300

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israil-filistin sorunu

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Sputnik'e demeç veren Sodhi, ABD ve İngiltere'nin bu saldırılarla Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırısının ardından bastırılan, Ortadoğu'daki daha büyük bir bölgesel savaşın kapısını araladığını kaydetti.Sodhi, BM ile Rusya ve Hindistan gibi büyük küresel güçlerin defalarca savunduğu İsrail-Filistin sorununda iki uluslu çözüm yoluna gitmek yerine, ABD ve İngiltere'nin bu saldırıya başvurarak bölgeye büyük zararlar verdiğinin altını çizdi.Hint Yarbay, Washington ve Londra'nın Ortadoğu'da gerilimi tırmandırarak çiğneyebileceğinden fazlasını ısırmaya çalıştığını da vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240112/abdnin-yemen-saldirisi-ortadogu-halklari-emperyalizmin-kurbani-olmaya-devam-ediyor-1079574274.html

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hindistan, abd, ortadoğu, ingiltere, iran, hamas, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu