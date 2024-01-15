https://sputniknews.com.tr/20240115/pasifik-ulkesi-tayvanla-diplomatik-iliskilerini-kesti-tayvan-ayribirulkedegil-1079669096.html

Pasifik ülkesi Nauru, Tayvan'la diplomatik ilişkilerini kesti: 'Tayvan ayrı bir ülke değil'

Pasifik ülkesi Nauru, Tayvan'la diplomatik ilişkilerini kesti: 'Tayvan ayrı bir ülke değil'

Pasifik ada ülkesi Nauru, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesiğini duyurdu. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T17:07+0300

2024-01-15T17:07+0300

2024-01-15T17:27+0300

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Tayvan’ı tanıyan 12 ülkeden biri olan Pasifik ada ülkesi Nauru, geçtiğimiz günlerde başkanlık ve parlamento seçimleri gerçekleştirilen Tayvan’la diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı. Nauru tarafından yapılan açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Çin’in tamamının tek temsilcisi olduğu ve Tayvan’ın artık 'ayrı bir ülke' olarak tanınmayacağı kaydedildi.Tayvanlı yetkililer, Nauru’nun kararının ardından yaptığı açıklamada, “Zamanlama, sadece demokratik seçimlerimize karşı Çin’in misillemesi değil. Aynı zamanda, uluslararası düzene de meydan okumadır” dedi.Çin kararı memnuniyetle karşıladıNauru’nun kararı Çin tarafından memnuniyetle karşılandı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Nauru hükümetinin Çin ilişkileri yeniden başlatma kararı, tek Çin politikasının halkın iradesinin ortaya konduğunun göstergesidir” ifadesi kullanıldı.Nauru, Tayvan ile ilk kez ilişkilerini kesmiyorNauru, Tayvan’la diplomatik ilişkilerini ilk kez kesmiyor. 2002 yılında Tayvan ile ilişkilerini keserek Çin'i tanıdığını duyuran Nauru, Mayıs 2005'te Tayvan ile ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240115/abd-heyetinden-secim-sonrasi-tayvan-ziyareti-tayvani-desteklemeyedevamedecegiz-1079668141.html

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