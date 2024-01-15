https://sputniknews.com.tr/20240115/abd-heyetinden-secim-sonrasi-tayvan-ziyareti-tayvani-desteklemeyedevamedecegiz-1079668141.html

ABD heyetinden seçim sonrası Tayvan ziyareti: 'Tayvan'ı desteklemeye devam edeceğiz'

ABD heyetinden seçim sonrası Tayvan ziyareti: 'Tayvan'ı desteklemeye devam edeceğiz'

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret eden ABD heyeti, Ada'nın görevdeki lideri Tsai Ing-wen ve yeni seçilen lideri Lai Ching-te ile bir araya... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T16:45+0300

2024-01-15T16:45+0300

2024-01-15T16:45+0300

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Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, 13 Ocak'ta yapılan başkanlık ve parlamento seçimlerinin ardından Ada'ya ziyarette bulunan ABD heyeti, görüşmelerde 'Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması için birlikte çalışmayı sürdürme' mesajı verdi.Heyet, Ada'nın görevdeki lideri Tsai ile yeni seçilen lideri Lai ve yardımcılığına seçilen Tayvan'ın eski Washington Temsilcisi Hsiao Bi-khim ile görüştü.Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley ile eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg'in yer aldığı heyete ABD'nin fiili temsilciliği niteliğindeki Tayvan Amerikan Enstitüsünün Washington'da görev yapan Başkanı Laura Rosenberger eşlik etti.Tsai, heyetle görüşmesinde ziyaretin ABD'nin Tayvan 'demokrasisine desteğini gösterdiğini' ve ABD ile ülkesi arasındaki 'yakın ilişkinin kanıtı' olduğunu belirtti.Lai de Tsai'nin kurduğu temel üzerinde Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumayı sürdüreceklerini vurgulayarak, ABD'nin Tayvan'ı desteklemeye devam etmesini ve ikili işbirliğini derinleştirmesini umduklarını dile getirdi.Ziyaret, seçimlerin hemen ardından geldi: Çin tepkili ABD'den eski üst düzey hükümet yetkililerinin yer aldığı heyet, üç günlük ziyaret için seçimlerden bir gün sonra, dün Ada'ya gelmişti. Tayvan Amerikan Enstitüsünden ziyaret öncesi yapılan açıklamada, iki eski üst düzey yetkilinin, 'ABD hükümetinin ricasıyla kendi özel kapasiteleri içinde Tayvan'ı ziyaret ettikleri' belirtilmişti.Washington yönetimi, Tayvan lideri Tsai'in ilk kez seçildiği 2020'deki başkanlık seçiminin ardından 'gayriresmi' nitelikteki benzer bir heyeti Ada'ya yollamıştı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tayvan seçimlerinin, 'Çin'in bir bölgesinin iç işi olduğunu' belirterek, "Çin, ABD'nin Tayvan ile hangi şekilde veya hangi gerekçeyle olursa olsun resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'ın işlerine müdahale etmesine karşıdır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240115/kuzey-kore-disisleri-bakani-choe-moskovada-putinle-gorusebilir-1079663938.html

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