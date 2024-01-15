https://sputniknews.com.tr/20240115/nasadan-turkiye-duyurusu-astronot-gezeravcinin-programi-paylasildi-1079666271.html

NASA'dan Türkiye duyurusu: Astronot Gezeravcı'nın programı paylaşıldı

NASA'dan Türkiye duyurusu: Astronot Gezeravcı'nın programı paylaşıldı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T15:55+0300

2024-01-15T15:55+0300

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türkiye

nasa

alper gezeravcı

albay gezeravcı

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NASA, Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı yolculuğun programını açıkladı.Buna göre, yarın California'daki Emblem Akademisi için seferle ilgili eğitimsel uçuş içi etkinliği düzenlenecek, ardından NASA uçuş mühendislerince basın toplantısı yapılacak.Medya telekonferansı ise 17 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek. Aynı gün, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Dünya Doğa Vakfı için Danimarka'daki ISS Expedition 70 uçuş etkinliği, ESA'dan ISS Komutanı Andreas Mogensen ile yapılacak.Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Ax-3, mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edecek. Söz konusu fırlatmanın lansmanı da aynı gün yapılacak.​​​​​​​Ax-3'ün, Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenmesinin ise 19 Ocak Cuma günü TSİ 13.15'te olması hedefleniyor. Ax-3'ün, istasyona yanaşması, ardından ambarın açılması ve mürettebatı karşılama programı düzenlenmesi planlanıyor.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20240106/turkiyenin-uzaya-gidecek-ilk-astronotu-karantinaya-alindi---1079373626.html

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nasa, alper gezeravcı, albay gezeravcı