https://sputniknews.com.tr/20240106/turkiyenin-uzaya-gidecek-ilk-astronotu-karantinaya-alindi---1079373626.html

Uzaya gidecek ilk Türk astronotun yolculuk takvimi belli oldu: Gezeravcı karantinaya alındı

Uzaya gidecek ilk Türk astronotun yolculuk takvimi belli oldu: Gezeravcı karantinaya alındı

Türkiye'nin uzaya gidecek ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T09:32+0300

2024-01-06T09:32+0300

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türkiye

alper gezeravcı

astronot

türk

uzay yolculuğu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonuyla ilgili önemli bir tarih paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini açıkladı. Operasyonel sürecin ilk adımı Gezeravcı'nın karantinaya alınmasıydı. Karantina bugün başladı. Mürettebatın 1.5 gün sürecek yolculuk sonucunda, 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor. Uzay misyonuna özel hatıra pulu basıldı Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından, Gezeravcı'nın Türk bayrağını uzaya çıkaracağı Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı. Pulda her biri bu önemli yolculuk için özel anlamlar içeren çeşitli simgeler bulunuyor. Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl ile Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, tarihin derinliklerinden bir simge olan 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk bayrağı ile ilk astronot Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.

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alper gezeravcı, ilk türk astronot, türk astronot uzaya ne zaman gidiyor